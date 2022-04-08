هورنر: "من السهل للغاية" على ريد بُل العمل مع أيّ مصنّع معدّات أصلي جديد

أكّدت مجموعة فولكسفاغن أمسٍ الخميس أنّها مهتمّة بدخول الفورمولا واحد عبر علامتيها آودي وبورشه في الجيل المقبل من وحدات الطاقة بدءًا من 2026.

لكنّ العملاق الألماني أوضح أنّه في "مرحلة التقييم الأخيرة" ولن يلتزم بدخول الفورمولا واحد إلى حين الإعلان عن قوانين المحرّكات الجديدة.

وفي حال منح الضوء الأخضر، فمن المتوقّع بشكلٍ واسع أن ترتبط بورشه بريد بُل، والتي لم يعد لها شريك محرّكات منذ مغادرة هوندا نهاية العام الماضي. ويُتفهّم أنّ المحادثات بين الطرفين في مرحلة متقدّمة.

وكانت ريد بُل قد أسّست بالفعل قسم وحدات الطاقة الخاص بها لتشغيل محرّكات هوندا المجمّدة إلى حين اعتماد قوانين المحرّكات الجديدة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" في ملبورن حول إعلان مجموعة فولكسفاغن، قال هورنر أنّها "أنباءٌ رائعة للفورمولا واحد".

وقال: "سيكون ذلك سهلًا للغاية (التعديل للدخول في شراكة)، لكن يجب أن يحدث ذلك مع الشريك المناسب بالطبع. لذا سيكون من المنطقي لنا أن نجري هذه المحادثات مع كلٍ منهما، أو أيّ مصنّع معدّات أصليّة جدي آخر".

وأكمل: "قسم وحدات الطاقة يجري وهو على الجدول الزمني بالنسبة إلينا، ونحن متحمّسون حقًا حول المواهب التي نجحنا في اجتذابها".

وكانت ريد بُل قد وسّعت مركّبها في ميلتون كينز سريعًا لإنشاء قسم وحدات الطاقة، حيث قال هورنر أنّه "في حال جيّد ووفق المخطّط"، لكنّه لا يعتمد مطلقًا على جذب شريك محرّكات جديد محتمل.

وقال حيال ذلك: "سنشرع قريبًا في اختبار المحرّك ذي الأسطوانة الواحدة لقوانين 2026 قريبًا. ننتقل إلى المنشأة الجديدة في نهاية مايو. نحن مسرورون بالتقدّم".

وفي حال إتمام صفقة بين ريد بُل وبورشه بدءًا من 2026، فإنّ منشأة ميلتون كينز ستُوفّر مرونة للصانع الألماني حول موقع تطوير وحدة الطاقة.

وكان ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل قد قال أنّ إمكانيّة انضمام بورشه وآودي إلى الفورمولا واحد "مثيرة جدًا ومهمّة جدًا" للبطولة.

وقال: "لدينا 10 فرق، لكنّ الحصول على علامات كبيرة ورؤية ذلك الالتزام فإنّني أتطلّع قدمًا لما يحمله المستقبل للفرق".