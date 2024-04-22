هورنر: من الأجدر بـ وولف التركيز على مشاكله الخاصة بدلاً من فيرستابن "غير المتاح"
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه يجدر بـ توتو وولف مدير فريق مرسيدس، الالتفات لمشاكله الخاصة في الفورمولا واحد، بدلاً من التركيز على محاولة جذب سائقه ماكس فيرستابن "غير المتاح".
الصورة من قبل: جون توسكانو/ صور ساتون
وسط تعليقات جديدة من وولف إزاء إمكانية خروج فيرستابن من ريد بُل واحتمال انضمامه إلى مرسيدس، ردّ هورنر بشكل قاس.
حيث أكد هورنر أن وولف يهدر وقته في الحُلم بإمكانية ضمّ فيرستابن إلى مرسيدس.
وحين سُئِل حول تلميحات وولف بشأن فيرستابن، ردّ هورنر: "هل تكلمتم مع ماكس حول ذلك؟ لو تكلمتم مع ماكس، لعلمتم أن المسألة لا تتعلق بقطعة ورق في نهاية المطاف".
وأكمل: "لدينا عقد بيننا حتى نهاية 2028. لكن الأمر يتعلق بكيفية شعوره ضمن الفريق، علاقاته هنا والطريقة التي يقدم فيها الأداء. لا أعتقد أن مشكلة توتو تتعلق بسائقيه".
وأضاف: "أعتقد أن لديه مشكلة أو اثنتين عليه التركيز عليها، بدلاً من التركيز على سائقين غير متاحين".
من جهته، لم يُخفِ وولف حقيقة أنه يفضل ضمّ فيرستابن كبديل عن لويس هاميلتون الذي سيترك صفوف السهام الفضية للانتقال إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 ليجاور شارل لوكلير.
ورغم اعتراف وولف أن أداء السيارة غير تنافسي حالياً، لكنه ألمح إلى وجود عوامل أخرى غير الأداء قد تلعب دوراً في تحديد مستقبل فيرستابن.
ويأتي ذلك بعد صراع القوى الدائر في ريد بُل، حيث يبدو مستقبل هورنر كمدير للفريق، غير مضمون بعد الشكوى التي رفعتها ضده إحدى الموظفات بدعوى تصرفات غير لائقة.
حيث قال وولف: "هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في ضم السائقين. من الواضح أنك حين تنظر للأمر من منظور عقلاني، يمكن القول أنها السيارة الأسرع بين يدي السائق الأسرع. لكنني لا أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد للبقاء ضمن الفريق".
وأكمل: "في هذه الحالة، هل سنقوم بإقناعه؟ لا أعتقد أنها مسألة إقناع. أعتقد أن ماكس يعرف تفاصيل رياضة السيارات أكثر من أي شخص آخر، وسيتخذ القرارات التي ستصب في مصلحته".
وأضاف: "أعتقد أن هناك عدة عوامل تلعب دوراً في ذلك. لكنه الشخص الذي سيحدد ما سيأتي لاحقاً. الجميع ينتظر ما سيقوم به".
ورغم أن وولف يعتقد بأن الحقبة الجديدة من القوانين التي ستنطلق في 2026، تجعل من مرسيدس فريقاً جذاباً للغاية، لكن لا شكّ بأن ضعف الأداء الحالي يعني أن سيارة الموسم المقبل قد لا تكون منافسة كما يجب كذلك.
فقال: "لو كنتُ في مكان ماكس، فسأبقى مع ريد بُل لموسم 2025. لكنني لست ماكس. إنها السيارة الأسرع، لكن هناك عوامل أخرى".
لكن هورنر يرى أن هذه الشائعات حول مستقبل فيرستابن ليست إلا تكتيكات يستعملها وولف لتشتيت الأنظار عن موسم مرسيدس الكارثي حتى الآن.
فقال: "لن أنساق وراء ذلك. أعتقد أنها تصريحات بهدف التشتيت".
وأكمل: "لقد تفوقنا في الصين على عدد السباقات التي فازت بها مرسيدس في حقبتها الحديثة. فريقنا في أفضل حالاته، فلمَ بحق الجحيم يريد ماكس ترك الفريق؟".
واختتم: "مرسيدس أبطأ من فريقهم الزبون حالياً. أعتقد أنه ربما يجب على وولف التركيز مع الفريق بدلاً من سوق السائقين".
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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