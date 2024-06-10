هورنر: مكلارين أضاعت الفوز في كندا مع نوريس
اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن مكلارين أضاعت الفوز بجائزة كندا الكبرى عبر الانتظار لفة أطول من اللازم مع لاندو نوريس قبل الانتقال إلى الإطارات الملساء.
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
بينما خسرت مكلارين صدارة السباق لصالح ماكس فيرستابن في توقفات سيارة الأمان الأولى، إلا أن هورنر لا يعتقد بأن تلك كان اللحظة الحاسمة التي فتحت الباب أمام فوز فريقه.
إذ يرى عوضًا عن ذلك أن القرار الحاسم أتى لاحقًا في السباق عندما بدأ السائقون بالانتقال إلى الإطارات الملساء وآثرت مكلارين إبقاء نوريس على المسار لفترة أطول من الجميع.
وفي ظل أن الإطارات الملساء تحتاج لبعض الوقت كي ترتفع حرارتها، فإن قرار إبقاء نوريس بدا بأنه نابع من أن إطارات الإنترميديت على سيارته ظلت أسرع لبعض الوقت.
لكن القرار بإبقائه على المسار للفتين إضافيتين لم يؤت ثماره، بالرُغم من تمتعه بأفضلية 20 ثانية على فيرستابن حينها.
حيث أنه وعقب توقفه خرج على بقعة مبللة ولم يتمكن من الحصول على الجر المناسب رغم تواجده في المقدمة بفارق طفيف في البداية، وهو ما سمح لغريمه على الخط الجاف من تجاوزه إلى الصدارة.
حيث يرى هورنر أن الوضع كان ليكون مختلفًا لو توقف نوريس أبكر بلفة، حيث أن إطارات فيرستابن حينها ما كانت لتصل إلى الحرارة المثالية.
فقال: "أعتقد بأننا كنا ضمن نافذة أداء أفضل مع جفاف الحلبة. تمكنا من الحفاظ على فارق ثابت".
وأضاف: "كما شعرت أننا توقفنا في وقت مثالي، وانتقلنا إلى إطارات ميديوم. إذ وبينما نجح لاندو في الاستفادة من إطاراته ليبني فارق بـ 20 ثانية، لكن إطاراتنا كانت تسخن مع كل لفة وتفاجأت من أنه لم يغطوا ذلك بعد لفة واحدة".
وتابع: "لكنهم تركوه للفتين وذلك كان حاسمًا لمنح ماكس لفة أخرى لتحمية إطاراته. لذلك عندما توقف لاندو، كانت لدى ماكس إطارات ضمن نافذة مثالية مكنته من التقدم وصنع فارق بلغ 3 ثوان بالتوجه إلى المقطع الأول".
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