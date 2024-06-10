جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

هورنر: مكلارين أضاعت الفوز في كندا مع نوريس

اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن مكلارين أضاعت الفوز بجائزة كندا الكبرى عبر الانتظار لفة أطول من اللازم مع لاندو نوريس قبل الانتقال إلى الإطارات الملساء.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

بينما خسرت مكلارين صدارة السباق لصالح ماكس فيرستابن في توقفات سيارة الأمان الأولى، إلا أن هورنر لا يعتقد بأن تلك كان اللحظة الحاسمة التي فتحت الباب أمام فوز فريقه.

إذ يرى عوضًا عن ذلك أن القرار الحاسم أتى لاحقًا في السباق عندما بدأ السائقون بالانتقال إلى الإطارات الملساء وآثرت مكلارين إبقاء نوريس على المسار لفترة أطول من الجميع.

وفي ظل أن الإطارات الملساء تحتاج لبعض الوقت كي ترتفع حرارتها، فإن قرار إبقاء نوريس بدا بأنه نابع من أن إطارات الإنترميديت على سيارته ظلت أسرع لبعض الوقت.

اقرأ أيضاً:

لكن القرار بإبقائه على المسار للفتين إضافيتين لم يؤت ثماره، بالرُغم من تمتعه بأفضلية 20 ثانية على فيرستابن حينها.

حيث أنه وعقب توقفه خرج على بقعة مبللة ولم يتمكن من الحصول على الجر المناسب رغم تواجده في المقدمة بفارق طفيف في البداية، وهو ما سمح لغريمه على الخط الجاف من تجاوزه إلى الصدارة.

حيث يرى هورنر أن الوضع كان ليكون مختلفًا لو توقف نوريس أبكر بلفة، حيث أن إطارات فيرستابن حينها ما كانت لتصل إلى الحرارة المثالية.

فقال: "أعتقد بأننا كنا ضمن نافذة أداء أفضل مع جفاف الحلبة. تمكنا من الحفاظ على فارق ثابت".

وأضاف: "كما شعرت أننا توقفنا في وقت مثالي، وانتقلنا إلى إطارات ميديوم. إذ وبينما نجح لاندو في الاستفادة من إطاراته ليبني فارق بـ 20 ثانية، لكن إطاراتنا كانت تسخن مع كل لفة وتفاجأت من أنه لم يغطوا ذلك بعد لفة واحدة".

وتابع: "لكنهم تركوه للفتين وذلك كان حاسمًا لمنح ماكس لفة أخرى لتحمية إطاراته. لذلك عندما توقف لاندو، كانت لدى ماكس إطارات ضمن نافذة مثالية مكنته من التقدم وصنع فارق بلغ 3 ثوان بالتوجه إلى المقطع الأول".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بياستري تفاجأ من "السرعة الكبيرة" التي تمتعت بها مرسيدس في كندا
المقال التالي أوكون يوجه هجومًا لاذعًا نحو فريق ألبين على إثر أوامر الفريق "غير المنصفة" في كندا

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
فيرستابن يتغلب على جميع التحديات ليفوز في كندا أمام نوريس وراسل

فيرستابن يتغلب على جميع التحديات ليفوز في كندا أمام نوريس وراسل

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
فيرستابن يتغلب على جميع التحديات ليفوز في كندا أمام نوريس وراسل
راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
مكلارين
More from
مكلارين
بياستري تفاجأ من "السرعة الكبيرة" التي تمتعت بها مرسيدس في كندا

بياستري تفاجأ من "السرعة الكبيرة" التي تمتعت بها مرسيدس في كندا

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
بياستري تفاجأ من "السرعة الكبيرة" التي تمتعت بها مرسيدس في كندا
نوريس يحذّر المشجعين مما سيحصل في 2026

نوريس يحذّر المشجعين مما سيحصل في 2026

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
نوريس يحذّر المشجعين مما سيحصل في 2026
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

جائزة كندا الكبرى تحت المجهر في ظلّ اعتذار دومينيكالي من الفرق

جائزة كندا الكبرى تحت المجهر في ظلّ اعتذار دومينيكالي من الفرق

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
جائزة كندا الكبرى تحت المجهر في ظلّ اعتذار دومينيكالي من الفرق
ساوبر تُعلن التعاقد مع المهندس المرموق سوردو

ساوبر تُعلن التعاقد مع المهندس المرموق سوردو

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
ساوبر تُعلن التعاقد مع المهندس المرموق سوردو
أوكون يوجه هجومًا لاذعًا نحو فريق ألبين على إثر أوامر الفريق "غير المنصفة" في كندا

أوكون يوجه هجومًا لاذعًا نحو فريق ألبين على إثر أوامر الفريق "غير المنصفة" في كندا

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
أوكون يوجه هجومًا لاذعًا نحو فريق ألبين على إثر أوامر الفريق "غير المنصفة" في كندا
هورنر: مكلارين أضاعت الفوز في كندا مع نوريس

هورنر: مكلارين أضاعت الفوز في كندا مع نوريس

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
هورنر: مكلارين أضاعت الفوز في كندا مع نوريس

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط