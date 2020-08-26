هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"

أعلنت الفورمولا واحد الأسبوع الماضي أنّ جميع الفرق العشرة قد وقّعت على اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءًا من 2021، لتلتزم جميعها بالتسابق لخمسة أعوامٍ قادمة.

وتضمّنت الشروط التجاريّة المُعدّلة بين الفرق، و"فيا" والفورمولا واحد توزيعًا أكثر عدلًا للمداخيل، إلى جانب تغيير هيكل الحوكمة الحاليّ.

وأوفت جميع الفرق بالموعد النهائيّ المبكّر للتوقيع في 18 أغسطس بالرغم من قلق بعضها بشأن مدى تقدّم المحادثات في مرحلة سابقة من هذا الشهر، بما في ذلك مرسيدس التي لم تكن سعيدة بكيفيّة التعامل معها وشعرت بأنّ إسهاماتها في الرياضة لم يتمّ تقديرها.

وقال هورنر أنّه في حين أنّ المفاوضات كانت مختلفة بالمقارنة مع الأخرى السابقة في حقبة بيرني إكليستون الرئيس السابق للبطولة، فإنّ ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجاريّة للفورمولا واحد كانت منصفة طوال الوقت.

وقال هورنر حيال ذلك: "كانت المفاوضات طويلة، خاصة بالنظر إلى التحديات الدوليّة التي تواجهها الرياضة، لكنّ بعض جوانبها كانت سلسة بشكلٍ لافت بالمقارنة مع الأعوام السابقة".

وأضاف: "كان التفاوض مع إكليستون ممتعًا في الماضي، كان مختلفًا بعض الشيء، لكنّ ليبرتي كانت منصفة في المفاوضات وكنّا أوّل فريقٍ يُوقّع في برشلونة في الحقيقة".

وأردف: "عليك اعتماد نظرة شموليّة لهذه الأمور. ذلك ما كان عليه الاتّفاق، وذلك ما وضعه تشايس كاري وليبرتي على الطاولة وكان الأمر يعود إلى الفرق لاختيار قبول ذلك أم رفضه".

وأكمل: "كان هناك أخذٌ وردّ حيال نقاطٍ معيّنة وهناك مكوّنات أرضت بعض الفرق أكثر من غيرها، لكنّ الجميع اتّفق في النهاية على الدرب الأنسب لما فيه مصلحة الرياضة".

وتتضمّن الاتّفاقيّة الجديدة توزيعًا أكثر عدلًا للجوائز الماليّة، وهو ما يُهدف من خلاله ضمان قدرة الفرق العشرة على تقديم أداء تنافسيّ مستدام. وسيعمل ذلك بالتوازي مع سقف النفقات الجديد البالغ 145 مليون دولار في الموسم والذي سيتمّ فرضه في 2021.

ويأمل هورنر أن تُساعد الشروط الجديدة على توسيع القاعدة الجماهيريّة للرياضة، إذ قال: "هذا اتّفاقٌ مهمّ للفورمولا واحد، وبارغم من أنّ التفاصيل تبقى سريّة، إلّا أنّها توفّر استدامة وتواصلًا لمستقبل الرياضة، لذا نحن مسرورون بذلك".

وأضاف: "حقّقت ليبرتي بعض الإنجازات الجيّدة للرياضة على صعيد فتحها وتوليد المزيد من الاهتمام من مشجّعين جدد وذلك أمرٌ إيجابيّ".

وأكمل: "التحدّي الأكثر أهميّة هو تطبيق قوانين 2022 بالشكل الصحيح من أجل الترويج لتسابقٍ أفضل".