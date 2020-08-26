فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
43 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"

المشاركات
التعليقات
هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"

قال كريستيان هورنر أنّ المفاوضات حيال اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد سارت على نحوٍ "سلسٍ بشكلٍ لافت"، ما سمح لفريقه ريد بُل بأن يكون أوّل من يُوافق على الشروط الجديدة.

أعلنت الفورمولا واحد الأسبوع الماضي أنّ جميع الفرق العشرة قد وقّعت على اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءًا من 2021، لتلتزم جميعها بالتسابق لخمسة أعوامٍ قادمة.

وتضمّنت الشروط التجاريّة المُعدّلة بين الفرق، و"فيا" والفورمولا واحد توزيعًا أكثر عدلًا للمداخيل، إلى جانب تغيير هيكل الحوكمة الحاليّ.

وأوفت جميع الفرق بالموعد النهائيّ المبكّر للتوقيع في 18 أغسطس بالرغم من قلق بعضها بشأن مدى تقدّم المحادثات في مرحلة سابقة من هذا الشهر، بما في ذلك مرسيدس التي لم تكن سعيدة بكيفيّة التعامل معها وشعرت بأنّ إسهاماتها في الرياضة لم يتمّ تقديرها.

وقال هورنر أنّه في حين أنّ المفاوضات كانت مختلفة بالمقارنة مع الأخرى السابقة في حقبة بيرني إكليستون الرئيس السابق للبطولة، فإنّ ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجاريّة للفورمولا واحد كانت منصفة طوال الوقت.

وقال هورنر حيال ذلك: "كانت المفاوضات طويلة، خاصة بالنظر إلى التحديات الدوليّة التي تواجهها الرياضة، لكنّ بعض جوانبها كانت سلسة بشكلٍ لافت بالمقارنة مع الأعوام السابقة".

وأضاف: "كان التفاوض مع إكليستون ممتعًا في الماضي، كان مختلفًا بعض الشيء، لكنّ ليبرتي كانت منصفة في المفاوضات وكنّا أوّل فريقٍ يُوقّع في برشلونة في الحقيقة".

وأردف: "عليك اعتماد نظرة شموليّة لهذه الأمور. ذلك ما كان عليه الاتّفاق، وذلك ما وضعه تشايس كاري وليبرتي على الطاولة وكان الأمر يعود إلى الفرق لاختيار قبول ذلك أم رفضه".

وأكمل: "كان هناك أخذٌ وردّ حيال نقاطٍ معيّنة وهناك مكوّنات أرضت بعض الفرق أكثر من غيرها، لكنّ الجميع اتّفق في النهاية على الدرب الأنسب لما فيه مصلحة الرياضة".

اقرأ أيضاً:

وتتضمّن الاتّفاقيّة الجديدة توزيعًا أكثر عدلًا للجوائز الماليّة، وهو ما يُهدف من خلاله ضمان قدرة الفرق العشرة على تقديم أداء تنافسيّ مستدام. وسيعمل ذلك بالتوازي مع سقف النفقات الجديد البالغ 145 مليون دولار في الموسم والذي سيتمّ فرضه في 2021.

ويأمل هورنر أن تُساعد الشروط الجديدة على توسيع القاعدة الجماهيريّة للرياضة، إذ قال: "هذا اتّفاقٌ مهمّ للفورمولا واحد، وبارغم من أنّ التفاصيل تبقى سريّة، إلّا أنّها توفّر استدامة وتواصلًا لمستقبل الرياضة، لذا نحن مسرورون بذلك".

وأضاف: "حقّقت ليبرتي بعض الإنجازات الجيّدة للرياضة على صعيد فتحها وتوليد المزيد من الاهتمام من مشجّعين جدد وذلك أمرٌ إيجابيّ".

وأكمل: "التحدّي الأكثر أهميّة هو تطبيق قوانين 2022 بالشكل الصحيح من أجل الترويج لتسابقٍ أفضل".

اقرأ أيضاً:

وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"

المقال السابق

وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا

وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"

لوكلير: العودة إلى سبا ستكون "صعبة" بعد وفاة هوبير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: العودة إلى سبا ستكون "صعبة" بعد وفاة هوبير

أحدث الأخبار

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"

وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"

لوكلير: العودة إلى سبا ستكون "صعبة" بعد وفاة هوبير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: العودة إلى سبا ستكون "صعبة" بعد وفاة هوبير

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا

2
فورمولا 1

وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"

3
فورمولا 1

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"

43د
4
فورمولا 1

لوكلير: العودة إلى سبا ستكون "صعبة" بعد وفاة هوبير

أحدث الأخبار

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"
فورمولا 1

هورنر: مفاوضات اتّفاقيّة الكونكورد "كانت سلسة بشكلٍ لافت"

وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"
فورمولا 1

وولف: اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة ستتسبّب في "الانتقال الأكبر في تاريخ الفورمولا واحد"

لوكلير: العودة إلى سبا ستكون "صعبة" بعد وفاة هوبير
فورمولا 1

لوكلير: العودة إلى سبا ستكون "صعبة" بعد وفاة هوبير

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا
فورمولا 1

فيراري تتوصّل إلى سبب المشكلة الكهربائيّة التي أدّت إلى انسحاب لوكلير في إسبانيا

تغييرات في القوانين تسمح بتواجد المزيد من موظّفي الفورمولا واحد في السباقات
فورمولا 1

تغييرات في القوانين تسمح بتواجد المزيد من موظّفي الفورمولا واحد في السباقات

أحدث ملفات الفيديو

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات 07:39
فورمولا 1

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون 05:49
فورمولا 1

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى 08:20
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى

شرح مقود سيارة مرسيدس للفورمولا واحد! 05:04
فورمولا 1

شرح مقود سيارة مرسيدس للفورمولا واحد!

شرح مقر مراقبة السباق لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد! 03:14
فورمولا 1

شرح مقر مراقبة السباق لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد!

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.