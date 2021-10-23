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هورنر: معاناة مرسيدس مع موثوقية المحرك "غريبة جدًا"

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن معاناة مرسيدس الحالية مع موثوقية المحرك "غريبة جدًا" وقد تلعب "دورًا حاسمًا" في معركة اللقب.

هورنر: معاناة مرسيدس مع موثوقية المحرك "غريبة جدًا"

كشفت مرسيدس يوم أمس الجمعة قُبيل انطلاق مجريات التجارب الحرة لجائزة الولايات المتحدة الكبرى أن فالتيري بوتاس سيتلقى عقوبة تراجع ثالثة على شبكة الانطلاق خلال أربعة سباقات إثر حصوله على محرك جديد على سيارته، في ظل محاولة الفريق إدارة مشكلة حالية.

كما اضطرّ الفريقان الزبونان لمرسيدس، أستون مارتن وويليامز، إلى مواجهة عقوبتي تراجع على شبكة الانطلاق كذلك لنهاية هذا الأسبوع في أوستن، إذ سيتراجع سيباستيان فيتيل وجورج راسل إلى آخر الترتيب، بينما سيتراجع بوتاس 5 مراكز من مكان تأهّله.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد صرّح بالأمس أن المشكلة التي يواجهها الفريق "ليست صغيرة" وأنها تركت الصانع الألماني في وضع صعب مع الفرق التي تتزود بمحركاته في الوقت الذي يحاول فيه فهم المشكلة.

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في المقابل، أيّة مشاكل متعلقة بموثوقية المحرك قد يكون لها تأثير كبير، وتحديدًا على لويس هاميلتون الذي يجد نفسه متأخرًا خلف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بفارق 6 نقاط فقط ضمن معركة اللقب مع بقاء 6 سباقات حتى نهاية الموسم.

ويشعر هورنر أن مرسيدس كانت "تقيّم المخاطرة في مقابل العائد" مع العقوبات في مقابل الأداء عبر الحصول على المزيد من المحركات لتغطية ما تبقى من الموسم، لكنّه أوضح بأن كان "من الغريب جدًا" أن تعاني مرسيدس مع الموثوقية.

فقال: "لطالما كانوا بالطبّع المعيار في جانب الموثوقية خلال الأعوام الستة أو السبعة الماضية. لذلك من الغريب للغاية أن يتواجدوا في ذلك الوضع الآن".

هذا وانتقل فيرشتابن إلى وحدة طاقة جديدة في جائزة روسيا الكبرى، والتي أمُلت ريد بُل أن تبقيه حتى نهاية الموسم من دون عقوبات إضافية.

"نأمُل أن نواصل حتى نهاية الموسم بما لدينا، لكنّ ذلك مجرد افتراض" قال هورنر، مُضيفًا: "أعتقد أن الوضع قد يتغيّر بسرعة كبيرة، فكما ترون لا يُمكن مُطلقًا توقّع ما سيحدث".

وتابع: "لكننا نشعر أنه وبحصولنا على العقوبة في سوتشي، فقد أعادنا ذلك إلى موقع جيّد ومنطقي".

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