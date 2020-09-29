فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: مشاكل مرسيدس قد تكون علامة على الوقوع فريسة "الثقة الزائدة بالنفس"

المشاركات
التعليقات

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن مشاكل مرسيدس الأخيرة مع قوانين الفورمولا واحد تكشف عن نقطة ضعف واضحة ضمن الفريق حامل اللقب، وقد تكون تلك علامة على "ثقة زائدة بالنفس".

تلقى لويس هاميلتون عقوبتين بخمس ثوانٍ لكل منهما خلال سباق جائزة روسيا الكبرى بعد إجرائه تدريباً على الانطلاقة في مكان غير مخصص لذلك.

واعترفت مرسيدس أنها أخبرت هاميلتون (بشكل خاطئ) بإمكانية ذلك، ما تسبب بتراجع الحكام عن قرار منحه نقطتي عقوبة، واستبدال ذلك بغرامة مالية للسهام الفضية.

ويأتي ذلك بعد خطأ مرسيدس في سباق جائزة إيطاليا الكبرى حين دخل هاميلتون خط الحظائر المغلق.

وضمن عطلة نهاية أسبوع شهدت تسجيل ريد بُل لأسرع وقفة صيانة خلال الموسم: 1.86 ثانية لسيارة ماكس فيرشتابن و1.89 ثانية لسيارة أليكسندر ألبون، فإن هورنر يرى في أخطاء مرسيدس فرصة يمكن للعلامة النمساوية استغلالها.

فقال: "لهذا السبب نودّ تقديم سيارة تنافسية، لأنني أعتقد أننا الفريق الأقوى من الناحية التشغيلية".

وأكمل: "لقد أظهرنا مرة أخرى ذلك عبر تقديم أسرع وقفة صيانة، وحتى لو لم نكسر الرقم القياسي الإجمالي، لكننا قريبون جداً، جداً من ذلك".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يرى هورنر أن البقاء في الصدارة لفترة طويلة يصعّب من مهمة الابتعاد عن الأخطاء، وأنّ الهيمنة لفترة طويلة قد تعني الوقوع وبسهولة فريسةً للثقة الزائدة بالنفس.

فقال: "لا يمكننا إلا التركيز على أنفسنا. ارتكبت مرسيدس بعض الأخطاء وعندما تكون في الصدارة على الداوم، فمن الأسهل أحياناً أن تكون المنافس لفريق الصدارة".

وتابع: "في بعض الأحيان، تتسرب الثقة الزائدة بالنفس إلى الأذهان خاصة بعد فترة طويلة من الهيمنة".

اقرأ أيضاً:

لكن وبالرغم من شعور ريد بُل بوجود فرصة يمكن استغلالها لمنافسة مرسيدس، إلا أن هورنر حافظ على توقعاته ضمن حدود المنطق، مشيراً إلى أنّ ثبات القوانين لموسم إضافي يصعّب من تغيير المشهد التنافسي في 2021.

فقال: "أعتقد أن موسم 2022 يمثل فرصة كبيرة. نظراً لأننا سننتقل بأغلب القطع الحالية إلى موسم 2021 المقبل".

واختتم: "لكن ذلك لا يعني أننا غير قادرون على استخلاص المزيد من سيارتنا، وتطويرها بشكل أكثر كفاءة. أعتقد أننا قادرون على تقليص الفارق".

اقرأ أيضاً:

ملفات فيديو ذات صلة

"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

المقال السابق

"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

المقال التالي

ماسي ينفي ادعاءات هاميلتون بأن الحكام "يريدون إيقافه"

ماسي ينفي ادعاءات هاميلتون بأن الحكام "يريدون إيقافه"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق مرسيدس , ريد بُل ريسينغ

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: مشاكل مرسيدس قد تكون علامة على الوقوع فريسة "الثقة الزائدة بالنفس"
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: مشاكل مرسيدس قد تكون علامة على الوقوع فريسة "الثقة الزائدة بالنفس"

فيرشتابن وفيتيل يُشكّكان في نظام نقاط العقوبة "القاسي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن وفيتيل يُشكّكان في نظام نقاط العقوبة "القاسي"

سترول: "من السخف" عدم معاقبة لوكلير في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سترول: "من السخف" عدم معاقبة لوكلير في روسيا

مرسيدس كانت تتوقع "توبيخًا فقط" لخرق هاميلتون إجراءات التدرب على الانطلاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس كانت تتوقع "توبيخًا فقط" لخرق هاميلتون إجراءات التدرب على الانطلاقة

ماسي ينفي ادعاءات هاميلتون بأن الحكام "يريدون إيقافه"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي ينفي ادعاءات هاميلتون بأن الحكام "يريدون إيقافه"

"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

"فيا" تتراجع عن نقطتَي عقوبة هاميلتون وتوجّه غرامة إلى مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تتراجع عن نقطتَي عقوبة هاميلتون وتوجّه غرامة إلى مرسيدس

ريكاردو: عقوبتي في سباق سوتشي ألهبت حماسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: عقوبتي في سباق سوتشي ألهبت حماسي

أحدث الأخبار

ماسي ينفي ادعاءات هاميلتون بأن الحكام "يريدون إيقافه"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي ينفي ادعاءات هاميلتون بأن الحكام "يريدون إيقافه"

هورنر: مشاكل مرسيدس قد تكون علامة على الوقوع فريسة "الثقة الزائدة بالنفس"
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: مشاكل مرسيدس قد تكون علامة على الوقوع فريسة "الثقة الزائدة بالنفس"

"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

فيرشتابن وفيتيل يُشكّكان في نظام نقاط العقوبة "القاسي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن وفيتيل يُشكّكان في نظام نقاط العقوبة "القاسي"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر: مشاكل مرسيدس قد تكون علامة على الوقوع فريسة "الثقة الزائدة بالنفس"

39د
2
فورمولا 1

فيرشتابن وفيتيل يُشكّكان في نظام نقاط العقوبة "القاسي"

3
فورمولا 1

تحليل: هل كانت هزيمة هاميلتون في سوتشي حتميّة من دون العقوبات؟

4
فورمولا 1

"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

5
موتو جي بي

كوارتارارو: تعليقات ماركيز لم تكن حافزًا لي للفوز في برشلونة

أحدث الأخبار

ماسي ينفي ادعاءات هاميلتون بأن الحكام "يريدون إيقافه"
فورمولا 1

ماسي ينفي ادعاءات هاميلتون بأن الحكام "يريدون إيقافه"

هورنر: مشاكل مرسيدس قد تكون علامة على الوقوع فريسة "الثقة الزائدة بالنفس"
فورمولا 1

هورنر: مشاكل مرسيدس قد تكون علامة على الوقوع فريسة "الثقة الزائدة بالنفس"

"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان
فورمولا 1

"فيا" وسائقو الفورمولا واحد يناقشون إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان

فيرشتابن وفيتيل يُشكّكان في نظام نقاط العقوبة "القاسي"
فورمولا 1

فيرشتابن وفيتيل يُشكّكان في نظام نقاط العقوبة "القاسي"

مرسيدس كانت تتوقع "توبيخًا فقط" لخرق هاميلتون إجراءات التدرب على الانطلاقة
فورمولا 1

مرسيدس كانت تتوقع "توبيخًا فقط" لخرق هاميلتون إجراءات التدرب على الانطلاقة

أحدث ملفات الفيديو

التغييرات التي أدخلتها ريد بُل على أرضية السيارة في توسكانا 01:02
فورمولا 1
41د

التغييرات التي أدخلتها ريد بُل على أرضية السيارة في توسكانا

أجمل الصور من جائزة روسيا الكبرى 02:53
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة روسيا الكبرى

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: سوتشي 02:24
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: سوتشي

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات 08:49
فورمولا 1

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي 04:26
فورمولا 1

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.