هورنر: مشاكل مرسيدس قد تكون علامة على الوقوع فريسة "الثقة الزائدة بالنفس"

تلقى لويس هاميلتون عقوبتين بخمس ثوانٍ لكل منهما خلال سباق جائزة روسيا الكبرى بعد إجرائه تدريباً على الانطلاقة في مكان غير مخصص لذلك.

واعترفت مرسيدس أنها أخبرت هاميلتون (بشكل خاطئ) بإمكانية ذلك، ما تسبب بتراجع الحكام عن قرار منحه نقطتي عقوبة، واستبدال ذلك بغرامة مالية للسهام الفضية.

ويأتي ذلك بعد خطأ مرسيدس في سباق جائزة إيطاليا الكبرى حين دخل هاميلتون خط الحظائر المغلق.

وضمن عطلة نهاية أسبوع شهدت تسجيل ريد بُل لأسرع وقفة صيانة خلال الموسم: 1.86 ثانية لسيارة ماكس فيرشتابن و1.89 ثانية لسيارة أليكسندر ألبون، فإن هورنر يرى في أخطاء مرسيدس فرصة يمكن للعلامة النمساوية استغلالها.

فقال: "لهذا السبب نودّ تقديم سيارة تنافسية، لأنني أعتقد أننا الفريق الأقوى من الناحية التشغيلية".

وأكمل: "لقد أظهرنا مرة أخرى ذلك عبر تقديم أسرع وقفة صيانة، وحتى لو لم نكسر الرقم القياسي الإجمالي، لكننا قريبون جداً، جداً من ذلك".

بالمقابل، يرى هورنر أن البقاء في الصدارة لفترة طويلة يصعّب من مهمة الابتعاد عن الأخطاء، وأنّ الهيمنة لفترة طويلة قد تعني الوقوع وبسهولة فريسةً للثقة الزائدة بالنفس.

فقال: "لا يمكننا إلا التركيز على أنفسنا. ارتكبت مرسيدس بعض الأخطاء وعندما تكون في الصدارة على الداوم، فمن الأسهل أحياناً أن تكون المنافس لفريق الصدارة".

وتابع: "في بعض الأحيان، تتسرب الثقة الزائدة بالنفس إلى الأذهان خاصة بعد فترة طويلة من الهيمنة".

لكن وبالرغم من شعور ريد بُل بوجود فرصة يمكن استغلالها لمنافسة مرسيدس، إلا أن هورنر حافظ على توقعاته ضمن حدود المنطق، مشيراً إلى أنّ ثبات القوانين لموسم إضافي يصعّب من تغيير المشهد التنافسي في 2021.

فقال: "أعتقد أن موسم 2022 يمثل فرصة كبيرة. نظراً لأننا سننتقل بأغلب القطع الحالية إلى موسم 2021 المقبل".

واختتم: "لكن ذلك لا يعني أننا غير قادرون على استخلاص المزيد من سيارتنا، وتطويرها بشكل أكثر كفاءة. أعتقد أننا قادرون على تقليص الفارق".

اقرأ أيضاً: ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة روسيا الكبرى

ملفات فيديو ذات صلة