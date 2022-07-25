هورنر: مرسيدس "تقترب أكثر فأكثر" من ريد بُل وفيراري
يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ مرسيدس "تقترب أكثر فأكثر" من فريقه وفيراري في صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تحقيقها لأفضل نتيجة في موسمها في فرنسا.
عزّز ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أفضليّته في صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد بتحقيقه فوزه السابع هذا الموسم أمسٍ الأحد، مستغلًا حادث غريمه شارل لوكلير أثناء تواجده في الصدارة.
لكنّ السباق شهد أيضًا تواجد سيارتَي مرسيدس على منصّة التتويج للمرّة الأولى هذا الموسم بعد حلول لويس هاميلتون وجورج راسل في المركزين الثاني والثالث تباعًا.
وتواجد هاميلتون خلف فيرشتابن عند إعادة الانطلاقة بعد فترة سيارة الأمان، لكنّه كان عاجزًا عن مجاراته. وعبر هاميلتون خطّ النهاية بفارق 10 ثوانٍ خلف فيرشتابن في النهاية.
وبالرغم من أنّ هورنر لم يكن متفاجئًا على وجه الخصوص بسرعة مرسيدس القصوى، إلّا أنّه أشار إلى اقتراب السهام الفضيّة من المتصدّرين.
وقال البريطاني: "كانوا يتحدّثون عن فرصهم القويّة بالدخول إلى عطلة نهاية الأسبوع. لكن أعتقد بأنّ ماكس كان مرتاحًا في النهاية. لكن بوسعكم ملاحظة تقليصهم الفارق واقترابهم".
وأضاف مازحًا: "سمعت توتو وولف يقول بأنّهم سيعملون طوال العطلة الصيفيّة لتحسين السيارة، وهو ما سيكون غير قانوني بالطبع...".
وأكمل: "لكن بوسعكم ملاحظة اقترابهم أكثر فأكثر".
وكان من المتوقّع أن تُقدّم مرسديس أداءً جيّدًا على حلبة بول ريكار نتيجة سطح الحلبة السلس وشكلها الملائمين لسيارة "دبليو13".
وعندما سُئل إن كان سيُجادل بأنّ فيراري تمتّعت بالسيارة الأسرع في بول ريكار، قال هورنر أنّه "من المستحيل معرفة ذلك حقًا".
وقال: "من الواضح أنّ كارلوس ساينز بدا سريعًا، لكنّه كان على الاستراتيجيّة البديلة في ذات الوقت وكان على إطارات ميديوم بينما كان الآخرون على إطارات هارد".
وأكمل: "لكن بالتأكيد كانت لديهم سيارة سريعة اليوم".
"فيا" تشرح العطل في نظام سيارة الأمان الافتراضية خلال سباق فرنسا
بينوتو: من غير المنصف وصف لوكلير بكثير الأخطاء
أحدث الأخبار
تحليل السباق: عوامل المعركة مع فيرشتابن التي تسبّبت في حادث لوكلير المكلف
كانت المعركة على الفوز بسباق جائزة فرنسا الكبرى تسير على نحوٍ رائعٍ بين شارل لوكلير وغريمه ماكس فيرشتابن إلى أن ارتكب سائق فيراري خطأً حرجًا أهدى الفوز لغريمه ليُعزّز أكثر أفضليّته في صدارة البطولة. لكن بالرغم من أنّ لوكلير تحمّل مسؤوليّة خطئه، إلّا أنّ الطريقة التي سار عليها السباق في الأمام أطلقت سلسلة من الأحداث التي انتهت بحادثه.
بينوتو: من غير المنصف وصف لوكلير بكثير الأخطاء
يعتقد فريق فيراري بأنّه من غير المنصف الإشارة إلى أنّ شارل لوكلير كثير الأخطاء، وذلك بالرغم من الخطأ الذي كلّفه فوزًا مرجّحًا بسباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد.
هورنر: مرسيدس "تقترب أكثر فأكثر" من ريد بُل وفيراري
يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ مرسيدس "تقترب أكثر فأكثر" من فريقه وفيراري في صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد بعد تحقيقها لأفضل نتيجة في موسمها في فرنسا.
"فيا" تشرح العطل في نظام سيارة الأمان الافتراضية خلال سباق فرنسا
كشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن مشكلة في العتاد الحاسوبي كانت السبب وراء التأخير المثير للجدل، لإعادة الانطلاقة بعد فترة سيارة الأمان الافتراضية خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد.