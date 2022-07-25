هورنر: مرسيدس "تقترب أكثر فأكثر" من ريد بُل وفيراري

عزّز ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أفضليّته في صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد بتحقيقه فوزه السابع هذا الموسم أمسٍ الأحد، مستغلًا حادث غريمه شارل لوكلير أثناء تواجده في الصدارة.

لكنّ السباق شهد أيضًا تواجد سيارتَي مرسيدس على منصّة التتويج للمرّة الأولى هذا الموسم بعد حلول لويس هاميلتون وجورج راسل في المركزين الثاني والثالث تباعًا.

وتواجد هاميلتون خلف فيرشتابن عند إعادة الانطلاقة بعد فترة سيارة الأمان، لكنّه كان عاجزًا عن مجاراته. وعبر هاميلتون خطّ النهاية بفارق 10 ثوانٍ خلف فيرشتابن في النهاية.

وبالرغم من أنّ هورنر لم يكن متفاجئًا على وجه الخصوص بسرعة مرسيدس القصوى، إلّا أنّه أشار إلى اقتراب السهام الفضيّة من المتصدّرين.

وقال البريطاني: "كانوا يتحدّثون عن فرصهم القويّة بالدخول إلى عطلة نهاية الأسبوع. لكن أعتقد بأنّ ماكس كان مرتاحًا في النهاية. لكن بوسعكم ملاحظة تقليصهم الفارق واقترابهم".

وأضاف مازحًا: "سمعت توتو وولف يقول بأنّهم سيعملون طوال العطلة الصيفيّة لتحسين السيارة، وهو ما سيكون غير قانوني بالطبع...".

وأكمل: "لكن بوسعكم ملاحظة اقترابهم أكثر فأكثر".

وكان من المتوقّع أن تُقدّم مرسديس أداءً جيّدًا على حلبة بول ريكار نتيجة سطح الحلبة السلس وشكلها الملائمين لسيارة "دبليو13".

وعندما سُئل إن كان سيُجادل بأنّ فيراري تمتّعت بالسيارة الأسرع في بول ريكار، قال هورنر أنّه "من المستحيل معرفة ذلك حقًا".

وقال: "من الواضح أنّ كارلوس ساينز بدا سريعًا، لكنّه كان على الاستراتيجيّة البديلة في ذات الوقت وكان على إطارات ميديوم بينما كان الآخرون على إطارات هارد".

وأكمل: "لكن بالتأكيد كانت لديهم سيارة سريعة اليوم".