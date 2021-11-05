هورنر "محبط" من تكهّنات انتهاء معركة لقب الفورمولا واحد بحادث بين هاميلتون وفيرشتابن

يتصدر فيرشتابن حاليًا ترتيب البطولة بفارق 12 نقطة أمام هاميلتون في ظل سعيه لحصد أولى ألقاب ريد بُل منذ 2013.

وقد جمعت حادثتان بين فيرشتابن وهاميلتون على المسار هذا العام، حيث التحما سويًا في سيلفرستون وفي مونزا ضمن ما تعتبر إحدى أكثر المعارك احتدامًا خلال العقد الأخير في الفورمولا واحد.

ودفعت تلك المعركة المحتدمة بينهما إلى مقارنات مع المعركة التي جمعت سينا وبروست في 1989 و1990، حيث حُسم اللقب في كلا الموسمين عبر حادثة متأخرة في الموسم تضمّنت كلا السائقين.

هذا ونأى هاميلتون وفيرشتابن بنفسيهما عن الفوز بالبطولة عبر تجاوز الحدود الرياضية ضمن معركتهما، بينما صرّح هورنر "بخيبة أمله" لقراءة التعليقات المحيطة بذلك.

فقال: "أعتقد أننا نريد بالفعل معركة عادلة بين الآن ونهاية الموسم، وأرى بأنّ أي سائق سيرغب الفوز بالبطولة على المسار".

وأضاف: "نحن فريق متسابقين، إذا ما كان بوسعنا بلوغ ذلك الهدف، وهي مهمة صعبة جدًا جدًا، فإنّنا لا نريد تحقيق الفوز بالبطولة من خلال اصطدام بين السائقين. فقد اختبرنا ما هو كافٍ من ذلك هذا العام بالفعل".

وتابع: " أعتقد أن ما رأيناه في أوستن كان صراعًا عظيمًا بين سائقَين ضمن أعلى مستوياتهما، ومع بضعة سباقات أخرى مثل أوستن بين الآن ونهاية الموسم، أرى بأن الفائز الأكبر سيكون الفورمولا واحد".

وأكمل: "لا أحد يريد أن يرى البطولة تُحسم في المنطقة الحصوية".

كما أشاد هورنر بمقاربة فيرشتابن في التعامل مع معركته الأولى على اللقب، ولا سيّما وسط احتدام المنافسة بينه وبين هاميلتون.

فقال: "لقد كانت معركة محتدمة للغاية منذ السباق الأول في البحرين، لكن الطريقة التي تعامل بها ماكس مع ذلك كانت مذهلة بالفعل. إنها المرة الأولى التي يتواجد فيها في وضع كهذا في الفورمولا واحد، بيد أنني أعتقد بأنه ما يزال ملتزم بمبادئه والطريقة التي يقود ويسابق بها".