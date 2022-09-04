هورنر متفاجئ من عدم استخدام راسل كحامٍ لظهر هاميلتون
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه "متفاجئ" بقرار مرسيدس المتأخّر في سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد، وذلك بعد تخوّفه من أنّ ماكس فيرشتابن كان ليكون وحيدًا في مواجهة سائقَين ضمن المعركة على الفوز.
سيطر فيرشتابن على أغلب مجريات السباق في زاندفور، لكنّ سيارة الأمان المتأخّرة على إثر توقّف سيارة فالتيري بوتاس على المسار خلطت الأوراق.
واختارت ريد بُل التضحية بالموقع على المسار وتغيير إطارات فيرشتابن إلى "سوفت"، في حين أبقت مرسيدس على لويس هاميلتون على إطاراته "ميديوم" أمام زميله جورج راسل في المركزين الأوّل والثاني.
لكنّ مرسيدس استدعت راسل في اللفّة التالية ما دفع فيرشتابن إلى المركز الثاني عند استئناف السباق. ومتسلّحًا بإطاراته الأجدد والألين، تجاوز فيرشتابن غريمه السابق بسهولة على الخطّ المستقيم حال إعادة الانطلاقة قبل أن يتّجه لتحقيق فوزه العاشر.
وقال هورنر حول ذلك: "لديك صاحب الأرض والجمهور وتُقرّر تغيير إطاراته والتضحية بالمركز على المسار والعودة خلف سائقَي مرسيدس".
وأضاف: "كان من المفاجئ أنّهم لم يتركوا جورج كحامٍ استراتيجيّ لظهر لويس. عندما توقّف فقد ترك ذلك معركة مباشرة بين ماكس ولويس مع فارق الإطارات".
وأردف: "بوصولهما إلى منتصف الخطّ المستقيم فقد كان ماكس بجانب لويس بالفعل، وبالتالي كان يتحكّم في السباق".
وقال هورنر أنّ الفريق كان قلقًا من أنّ فيرشتابن تُرك "مكشوفًا" لو تركته ريد بُل على إطارات "هارد"، واختارت "الهجوم عوضًا عن محاولة التشبّث في الأمام".
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