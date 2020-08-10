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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

هورنر متفاجئ من عدم اتباع الفرق الأخرى استراتيجية فيرشتابن للإطارات

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هورنر متفاجئ من عدم اتباع الفرق الأخرى استراتيجية فيرشتابن للإطارات
10-08-2020

أبدى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل تفاجؤه من عدم اتباع الفرق الأخرى لنفس استراتيجية الإطارات التي سار عليها سائقه الفائز بالسباق ماكس فيرشتابن، عبر التأهل على الإطارات القاسية.

كان فيرشتابن السائق الوحيد من فرق الصدارة الذي انطلق على الإطارات القاسية في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد، وأدى ذلك إلى منحه فرصة التقدم إلى المركز الأول ومن ثم الفوز بالسباق عقب أداء مثير للإعجاب بعد أن بقي على الحلبة لقسمٍ أول طويل.

ونجح الهولنديّ بالدخول إلى منصة الصيانة والخروج خلف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس حيث تمكن لاحقاً من تجاوزه إلى الصدارة. كما عزز من موقعه حين دخل لويس هاميلتون ليجري توقفه الثاني بعد أن بقي لفترة طويلة على المسار.

وقال هورنر في تصريح لقناة "سكاي سبورت أف1": "لقد كان أداءً رائعاً بالفعل. ما أعنيه أن الوتيرة كان أقوى مما توقعنا. بدأنا مع استراتيجية عكسية إن صح التعبير، وكان ماكس مرتاحاً في بداية السباق".

وأكمل: "وتيرة السيارة كانت جيدة للغاية. حتى بعد أن خرجت مرسيدس من منصة الصيانة على إطارات قاسية جديدة، كنا قادرين على الابتعاد".

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وحين سُئِل حيال تعليقات فيرشتابن خلال السباق وعدم رغبته بالقيادة "مثل الجدّات"، أجاب هورنر: "لا بد أن جدّته كانت تقود بسرعة كبيرة! لقد جاريناهم (لفريق مرسيدس) في السباق. أعتقد أن أمامنا الكثير لنفكر به بعد السباق".

وأكمل: "كانت السيارة تعمل بشكل رائع، حتى مع أليكس (ألبون) كذلك. من ثم بدلنا الاستراتيجية، لأننا كنا سنستعمل الإطارات القاسية من ثم اتجهنا إلى ’ميديوم’، من ثم استعملنا نظرياً نفس استراتيجية مرسيدس، وكنا قادرين على مجاراتهم". 

وأردف: "نجح ماكس بتغطية جميع تحركاتهم، وكان ذلك رائعاً".

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بالمقابل، اعترف هورنر أن ريد بُل تفاجأت من عدم اعتماد المنافسين لاستراتيجية مماثلة بالتأهل على الإطارات القاسية.

فقال: "ما يجب تذكره أن هذه النوعية من الإطارات باتت أكثر ليونة لهذه الجولة. لذا فكّرنا بأننا قادرون على إكمال لفة تصفيات عليها".

وأكمل: "لقد تفاجأنا من أننا الوحيدون الذين فكرنا بهذه الطريقة".

وتابع معلقاً على وضع البطولة: "أمامنا خصم قويّ جداً. لكننا قدمنا أداءً قوياً حقاً اليوم".

واختتم: "لقد تفوقنا عليهم بكل عدل، لقد تفوقنا عليهم في الوتيرة وفي الاستراتيجية كذلك. وأعتقد أننا سنحظى بالكثير من الثقة بعد هذه الجولة".

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