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هورنر متشوق لمشاهدة المنافسة بين هاميلتون و"موجة" السائقين الموهوبين

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هورنر متشوق لمشاهدة المنافسة بين هاميلتون و"موجة" السائقين الموهوبين
18-01-2020

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه سيكون من المثير مشاهدة المنافسة بين بطل العالم ست مرات لويس هاميلتون وبين "موجة" السائقين الشباب الموهوبين أمثال ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير.

بالرغم من أن صاحبَي الـ 22 عاماً لم يفلحا في منع هاميلتون من تحقيق لقبه السادس موسم 2019 المنصرم، لكنهما كلاهما حصلا على عقدَين طويلي الأمد مع فريقيهما.

 وسيبقى لوكلير مع فيراري حتى موسم 2024، بينما من المتوقع أن يبقى فيرشتابن حتى انتهاء موسم 2023.

وبالرغم أن مرسيدس هيمنت على كامل مجريات حقبة المحركات الهجينة في الفورمولا واحد، لكن هورنر مقتنع بأنّ المعركة الكلاسيكية بين فرق الصدارة الثلاثة ستتواصل، قبل إدخال حزمة القوانين الثورية لموسم 2021.

ومع بروز نجم لوكلير وفيرشتابن، يتوقع هورنر معركة بين الجيلين: اليافع والمخضرم خلال المواسم القليلة المقبلة.

حيث قال: "خلال كل فترة زمنية، تأتي موجة (من السائقين اليافعين)، وأعتقد أن هذا ما لدينا حالياً".

وأكمل: "لذا، أعتقد أنه وبشكل خاص مع ديناميكية ماكس/لوكلير، فسيكون من الشيّق متابعة المعركة بينهما وبين هاميلتون".

وتابع: "نظراً للتنافسية التي ما زال يتمتع بها، أعتقد أنه سيتجهز لمواجهة هؤلاء اليافعين".

وأردف: "أعتقد أن الفورمولا واحد مذهلة بتواجد هذه الديناميكية لهؤلاء السائقين، ومواجهة السائقين المخضرمين الأكثر خبرة".

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وينتهي عقد هاميلتون صاحب الـ 35 عاماً بنهاية موسم 2020، إذ من المتوقع وبشكل كبير أن يبقى مع مرسيدس، خاصة بعد تجديد عقدي فيرشتابن ولوكلير.

وأشار هاميلتون بوضوح في 2019 أنه لا ينوي الاعتزال في أي وقت قريب.

فقال البريطاني: "جوهر عملي يكمن في حبي للسباقات، حبي للتحديات".

وأكمل: "أحب المشاركة وأنا أرى تلك المواهب المذهلة اليافعة، وهم يحاولون التفوق عليّ ومجاراتي. وأحبّ المعارك التي أخوضها كل موسم. أحب العمل مع أولئك الأشخاص الذين يتحلون بذكاء أكبر مني بكثير، ويجعلونني أشعر بالذكاء كذلك، وعندما أخوض التحدي سأثبت لهم أنهم مخطئون!".

وتابع: "لا أخشى يوم اعتزالي. سيكون يوماً حزيناً، أن أترك ما أحب القيام به طوال حياتي. لكن هناك جوانب أخرى تهمني في حياتي".

وأضاف: "مثل جانب الأزياء على سبيل المثال، وجدت جانباً آخر من الأعمال يمكنني القيام به بنجاح لفترة طويلة من الزمن. لكن على الأقل لدي اهتمامات أخرى".

واختتم: "لكن، هناك الكثير من الأمور الأخرى التي ستثير اهتمامي. أعلم أن حياتي لن تنتهي حالما أعتزل. وذلك يمنحني الكثير من الارتياح. لكن حالياً، أشعر أنني في حالة بدنية جيدة بما يكفي لأواصل بقدر ما يمكنني".

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