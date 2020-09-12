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هورنر: مبادلة غاسلي وألبون من جديد أمر "غير منطقي"

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هورنر: مبادلة غاسلي وألبون من جديد أمر "غير منطقي"

يعتقد كريسيتان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه "لن يكون من المنطقي" مبادلة بيير غاسلي وأليكسندر ألبون من جديد بين الفريق الأساسي وألفا تاوري، لكنّ قرارًا نهائيًا بشأن ذلك سيتمّ اتّخاذه "في وقت لاحق من العام".

في أعقاب فوز غاسلي المفاجئ في إيطاليا لصالح ألفا تاوري، تم ربط الفرنسي الشبا بعودة محتملة إلى فريق ريد بُل الأساسي.

وكانت ريد بُل ريسينغ قد أعادت غاسلي إلى صفوف الفريق الرديف - الذي كان معروفًا حينها بتورو روسو - وذلك بعد 12 سباقًا فقط من موسم 2019، بينما صعد ألبون مكانه مع الفريق الأساسي.

وتزامن فوز غاسلي مع معاناة ألبون الحالية، ما أدّى إلى تكهّنات بمبادلة محتملة في المستقبل.

وكان غاسلي قد صرّح بعد فوزه في مونزا بأنّه "مستعد" للعودة إلى ريد بُل إذا ما طُلب منه ذلك، وأنّه يأمُل تتم "مكافأته بشيء ما" على نتائجه القوية هذا الموسم.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان من الممكن أن يعود غاسلي إلى ريد بُل في المستقبل، نفى هورنر تلك الإمكانية.

حيث قال: "قام بيير بعمل رائع للغاية. إذ ومنذ عودته إلى الفريق الرديف وجد الثقة بالنفس، حيث يقود على نحوٍ مذهل. كما قامت ألفا تاوري بعمل رائع كذلك معه. من الجيّد رؤية نجاح تلك الخطوة معه".

وأضاف: "أعتقد أنّه فيما يتعلّق بتشكيلة ريد بُل ريسينغ، فإنّنا مركّزون على أليكس ألبون. نرغب أنّ نحاول ونمنحه أفضل فرصة من أجل الحفاظ على مقعده".

وتابع: "لن يكون من المنطقي مبادلة السائقَين من جديد. ألفا تاوري الآن فريق شقيق عوضًا عن فريق رديف. فرانز (توست) كذلك سعيد بأداء بيير".

وأكمل: "القرار النهائي سيتمّ اتّخاذه في وقت لاحق من العام، لكن ليس هنالك خطوة من جانبنا لعكس الوضع الحالي".

واختتم: "نرغب بمعالجة بعض المشاكل التي نواجهها مع سيارة آر بي16، والتي أعتقد بأنّنا بدأنا في فهمها والتغلّب عليها، ومن ثمّ سننتقل إلى الخطوة التالية بعد ذلك".

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