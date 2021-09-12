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هورنر: ما وقع بين فيرشتابن وهاميلتون في سباق إيطاليا "حادثة تسابق"

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ واقعة التصادم التي جمعت ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون كانت "حادثة تسابق" وكانت "محبطة"، في ظل وصفها من قِبَل نظيره في مرسيدس توتو وولف بأنّه كانت "مخالفة تكتيكية".

هورنر: ما وقع بين فيرشتابن وهاميلتون في سباق إيطاليا "حادثة تسابق"

في اللفة 26 من سباق مونزا، خرج هاميلتون من خط الحظائر أمام فيرشتابن، الذي كان قد خسر الوقت قبل قليل خلال توقّفه البطيء.

وقد حافظ هاميلتون على خط تسابق ضيق خلال المنعطف الأول، بينما حاول فيرشتابن الهجوم من الجهة الخارجية، والتي باتت تمثّل الجهة الداخلية خلال القسم الثاني من منعطف مونزا المزدوج الضيق.

لكنّ هاميلتون أغلق الباب تدريجيًا أمام الهولندي، حيث لم تكن هنالك مساحة أمام فيرشتابن وصعد على الحفف الجانبية، وهو ما جعله يصعد بسيارته أعلى سيارة مرسيدس، قبل أن تنسحب كلتا السيارتين.

من جهته، وصف وولف ما حصل بأنه مخالفة تكتيكية من قِبَل فيرشتابن، قائلًا بأنه كان من الواضح "أن ما حصل سينتهي بحادثة" للهولندي.

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وقد وصف هورنر الواقعة بأنها "حادثة تسابق"، لكنه لم يكن سعيدًا بتلميحات وولف.

فقال: "أنا محبط لأن توتو يقول بأنه مخالفة احترافية. أعتقد بأن ما حصل كان حادثة تسابق، ولحسن الحظ لم يتعرض أحد لأذى اليوم".

وأضاف: "أعتقد بأن ماكس استحق الحصول على مساحة أكبر للعمل على الجانب الأيسر، ويمكن الجدل على الأرجح حول ما حدث من الطرفين، ولكن إذا ما كنا حياديين، فيمكن القول بأنها كانت حادثة تسابق".

وتابع: "لكنني أرى بصدق أنه يمكن الجدل بأنّ ماكس كان عليه التحرك أكثر إلى اليسار، وكذلك أن لويس كان ينبغي أن يمنحه مساحة أكبر".

جديرٌ بالذكر أنه قد تمّ استدعاء هاميلتون وفيرشتابن للمثول أمام المراقبين عقب السباق.

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وعند سؤاله إذا ما يتوقع عقوبات من ذلك التحقيق، قال هورنر أنه من المستحيل إلقاء اللوم بشكل كامل على أحدهما.

فقال: "لا يمكنني أن أفهم كيف من الممكن أن تلقي اللوم على أحدهما أكثر من الآخر في حادثة كهذه. حيث أنّه وإذا ما رأينا ما حصل بموضوعية، فإنّها حادثة 50/50. إنها حادثة تسابق".

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