تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / آودي تعلن شراكتها مع ساوبر كفريق مصنعيّ بدءاً من موسم 2026 للفورمولا واحد التالي / مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2022
فورمولا 1 أخبار

هورنر: ماتيشيتز حرص على تأمين مستقبل ريد بُل في الفورمولا واحد

قال كريستيان هورنر أن مستقبل ريد بُل ريسينغ في الفورمولا واحد مؤمّنٌ بالرُغم من وفاة رئيس الشركة ديتريش ماتيشيتز نهاية الأسبوع الماضي.

هورنر: ماتيشيتز حرص على تأمين مستقبل ريد بُل في الفورمولا واحد

تمخّضت مشاركة ريد بُل في عالم رياضة السيارات عمومًا من شغف ماتيشيتز الشخصي، ما دفع المراقبين بديهيًا إلى التكهّن بما قد يحدث بعد رحيله، بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة المطلوبة للاستمرار في الرياضة.

مع ذلك، أصرّ هورنر على أن النمساوي الراحل قد اتخذ خطوات لتأمين مستقبل فريقي ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري في الفورمولا واحد.

وشدّد هورنر على أن دعم ماتيشيتز لمشروع محركات ريد بُل، والذي سيُنتح وحدات طاقة جديدة بالكامل بدءًا من 2026، كان إشارة واضحة على أن النمساوي كان يفكّر في المستقبل بعيد المدى للفريق.

فقال عند سؤاله إذا ما ستكون هنالك أية تغييرات ستتبع رحيل ماتيشيتز: "لا، مستقبل الفريق مؤمّن. لقد وضع ديتريش أساسًا قويًا للغاية للمستقبل".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "كما أن بلوغ ريد بُل لمستوى صانع المحركات في 2026 يُكمل الجزء الناقص من الأحجية، وديتريش كانت لديه الرؤية لتمكين حدوث ذلك".

وتابع: "وكما فعلنا مع تصنيع الهيكل، فإننا سنعمل بذات الروح، روحه وشغفه نحو شركة المحركات المستقبلية".

وأكمل: "لقد وضع تلك الرؤية، وكان مشاركًا في كل شيء حتى الأسبوع الماضي. لقد امتلك تلك الرؤية ووضع خطط محركات ريد بُل ليؤمّن مستقبل الفريق على المدى الطويل. حيث أن الالتزام الذي أظهره لذلك المشروع وما ساعدنا على بلوغه في ميلتون كينز يضعان ريد بُل ريسينغ في موقع قوي للغاية للعديد العديد من السنوات القادمة".

المشاركات
التعليقات
آودي تعلن شراكتها مع ساوبر كفريق مصنعيّ بدءاً من موسم 2026 للفورمولا واحد
المقال السابق

آودي تعلن شراكتها مع ساوبر كفريق مصنعيّ بدءاً من موسم 2026 للفورمولا واحد
المقال التالي

مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2022

مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2022

أحدث الأخبار

هاميلتون عن فيلم الفورمولا واحد مع براد بيت: سنصنع أفضل فيلم سباقات في التاريخ
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون عن فيلم الفورمولا واحد مع براد بيت: سنصنع أفضل فيلم سباقات في التاريخ

عبّر لويس هاميلتون عن ثقته بأن الفريق الذي شارك في بنائه لفيلم الفورمولا واحد الجديد سيصنع "أفضل فيلم سباقات على الإطلاق".

لم يكن لدى أوجييه "ما يثبته" بفوزه في رالي إسبانيا
دبليو آر سي دبليو آر سي

لم يكن لدى أوجييه "ما يثبته" بفوزه في رالي إسبانيا

لا يشعر سيباستيان أوجييه أنه لديه أي شيء ليثبته عبر الفوز برالي إسبانيا والتفوق على كالي روفانبيرا الذي حسم لقب الموسم الحالي من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

وولف: مرسيدس تتجه لتغيير جوهر سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مرسيدس تتجه لتغيير جوهر سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن "جوهر" سيارة السهام الفضية في الفورمولا واحد يتجه للتغيير في 2023، حيث تأمل أن تكون قد حلت مشاكل هيكل سيارتها "دبليو13". 

مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2022

تعود الفورمولا واحد إلى جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد المليئة بالإثارة كلّ عام مع اقتراب موسم 2022 من نهايته.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.