هورنر: ماتيشيتز حرص على تأمين مستقبل ريد بُل في الفورمولا واحد

تمخّضت مشاركة ريد بُل في عالم رياضة السيارات عمومًا من شغف ماتيشيتز الشخصي، ما دفع المراقبين بديهيًا إلى التكهّن بما قد يحدث بعد رحيله، بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة المطلوبة للاستمرار في الرياضة.

مع ذلك، أصرّ هورنر على أن النمساوي الراحل قد اتخذ خطوات لتأمين مستقبل فريقي ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري في الفورمولا واحد.

وشدّد هورنر على أن دعم ماتيشيتز لمشروع محركات ريد بُل، والذي سيُنتح وحدات طاقة جديدة بالكامل بدءًا من 2026، كان إشارة واضحة على أن النمساوي كان يفكّر في المستقبل بعيد المدى للفريق.

فقال عند سؤاله إذا ما ستكون هنالك أية تغييرات ستتبع رحيل ماتيشيتز: "لا، مستقبل الفريق مؤمّن. لقد وضع ديتريش أساسًا قويًا للغاية للمستقبل".

وأضاف: "كما أن بلوغ ريد بُل لمستوى صانع المحركات في 2026 يُكمل الجزء الناقص من الأحجية، وديتريش كانت لديه الرؤية لتمكين حدوث ذلك".

وتابع: "وكما فعلنا مع تصنيع الهيكل، فإننا سنعمل بذات الروح، روحه وشغفه نحو شركة المحركات المستقبلية".

وأكمل: "لقد وضع تلك الرؤية، وكان مشاركًا في كل شيء حتى الأسبوع الماضي. لقد امتلك تلك الرؤية ووضع خطط محركات ريد بُل ليؤمّن مستقبل الفريق على المدى الطويل. حيث أن الالتزام الذي أظهره لذلك المشروع وما ساعدنا على بلوغه في ميلتون كينز يضعان ريد بُل ريسينغ في موقع قوي للغاية للعديد العديد من السنوات القادمة".