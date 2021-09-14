هورنر: "لم يكن فيرشتابن مضطراً على الإطلاق" للاقتراب من هاميلتون

خسر ماكس فيرشتابن حامل قطب الانطلاق الأول مركزه مع انطلاقة سباق مونزا، عندما نجح دانيال ريكاردو سائق مكلارين والفائز بالسباق، بتجاوزه.

وبعد استجابة الفريق لوقفة صيانة ريكاردو، عانى فيرشتابن من وقفة صيانة بطيئة وصلت إلى 11 ثانية، ما أدى لتراجعه خلف سيارة مكلارين الثانية التي يقودها لاندو نوريس.

وهذا ما وضع الهولندي خلف هاميلتون الذي أجرى وقفة صيانته، حيث تعرض الاثنان لحادثة تسببت بخروجهما من السباق.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

واعترف هورنر الذي وصف ما حصل حينها "بحادثة تسابق"، أنه لم يكن فيرشتابن ليضطر إلى منافسة هاميلتون حينها، لو خاض وقفة صيانة اعتيادية.

فقال: "عانينا من وقفة صيانة صعبة، وتعرضنا لمشكلة، لذا تأخرنا في الوقفة أكثر مما كان يجب. لم يكن مضطراً للاقتراب على الإطلاق من لويس".

وتابع: "لاحقاً تعرض لويس بدوره إلى مشكلة، لأنه كان من المفترض أن يكون بعيداً عن ماكس، وهذا ما وضعهما سوية في موقع منافسة بعضهما البعض. بالطبع، فإنهما سيتنافسان بشدة".

وحين سُئِل حيال طبيعة المشكلة في وقفة الصيانة، أجاب هورنر: "خطأ بشري"، مشيراً أن الفريق ما زال يحقق في الأمر.

وأكمل: "هناك مشكلة لا بد من فهمها بالكامل بالطريقة الصحيحة".

وتابع: "تعرضنا لما يبدو أنه خطأ بشري. كان الإطار جاهزاً لكن السيارة لم يتم تسريحها للأسف".

وأضاف: "عادة، يقوم فريقنا بعمل مذهل. لكن لم تسر الأمور كما كنا نريد".

واختتم: "بالطبع، أخطأت مرسيدس كذلك مع لويس، كان من المفترض أن يكونوا أمامنا. لكنهم تعرضوا لمشكلة، وهذا ما وضع كلا سائقَينا بجانب بعضهما البعض".