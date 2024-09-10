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هورنر: لقد جعلنا سيارة آر.بي20 معقدة أكثر من اللازم

تواجه ريد بُل تراجعًا كبيرًا في الأداء حاليًا، وأحد أسباب ذلك وفقًا لكريستيان هورنر هو أن العلامة النمساوية جعلت سيارتها معقدة أكثر من اللازم.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن سيارتهم آر.بي20 تحتاج إلى "تبسيط" من أجل أن يستعيد الفريق تنافسيته في الفورمولا 1.

أوضح هورنر بأن مشاكل التوازن التي ألفت بظلالها على أداء سيارة ريد بُل تعود إلى "الانفصال" بين القسمين الأمامي والخلفي لسيارة آر.بي20.

كما أن الافتقار لتناسق البيانات بين نفق الهواء والأداء على المسار يعرقل كذلك من عملية التطوير.

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"هنالك مشكلة في التوازن على السيارة، وذلك يصعب من مهمة سائقَينا عند دخول المنعطفات" قال هورنر.

وأضاف: "هنالك عدم اتساق بين القسمين الأمامي والخلفي للسيارة، لذلك تصبح هنالك صعوبة في الانعطاف بعد الدخول في المنعطف وهذا يزيد من مستويات تآكل الإطارات على المدى الأبعد".

وتابع: "إذا ما نظرتم إلى مكلارين، فإن سيارتهم تعتبر بالكاد تطوّرًا من سيارة العام الماضي، فهي سيارة أكثر بساطة بكثير من سيارتنا".

وأكمل: "بيد أننا أفرطنا في تعقيد سيارة آر.بي20 ونحتاج إلى تبسيط الأمور الآن مثلهم تمامًا".

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