هورنر "لا ينفي" فكرة ضمّ ساينز إلى ريد بُل

رغم أن ساينز كان لا يزال في طور التعافي من عملية استئصال الزائدة الدودية، لكنه عاد بقوة ليتفوق على ماكس فيرستابن حامل قطب الانطلاق الأول في اللفة الثانية منتزعاً الصدارة ومتمسكاً بها حتى النهاية.

وبعد انسحاب الهولندي في اللفة الرابعة بسبب مشكلة في المكابح، استفاد شارل لوكلير من وتيرة فيراري خلال المسافات الطويلة لينهي السباق خلف زميله ويكمل ثنائية الفريق الأحمر في أستراليا.

وبذلك بات ساينز السائق الوحيد من خارج ريد بُل الذي أحرز الفوز في آخر موسمين شهدا سيطرة مطلقة لـ ريد بُل.

ولا يمتلك الإسباني عقداً للموسم المقبل، حيث قررت فيراري ضمّ لويس هاميلتون سائق مرسيدس بديلاً عنه بدءاً من 2025.

وسرت الكثير من التوقعات حيال مكان ساينز العام المقبل خاصة مع انتهاء عقد سيرجيو بيريز بنهاية الموسم الجاري، رغم احتمالية ترقية دانيال ريكاردو ويوكي تسونودا سائقي آربي أو حتى ليام لاوسون، للقيادة مع الفريق الأساسي.

وهناك شائعات أخرى ربطت فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين وسائق أستون مارتن بذلك المقعد إلى جانب فيرستابن.

لكن هورنر أدلى بتعليق واضح بأن ري بُل مستعدة للبحث خارج ما تمتلكه من سائقين حاليين.

فقال: "أعتقد أننا نريد أفضل تشكيلة ممكنة ضمن فريق ريد بُل ريسينغ، وفي بعض الأحيان عليك النظر خارج سائقيك المتاحين".

وأكمل: "لدينا سائق سريع جداً، سائق دون مقعد، فاز بالسباق. بالتالي، فإن سوق الانتقالات مرن تجاه سائقين معينين".

وكان ساينز أحد سائقي ريد بُل سابقاً، حيث قاد إلى جانب فيرستابن، دانييل كفيات وبيير غاسلي في تورو روسو منذ 2016 حتى الانتقال المبكر إلى رينو قرب نهاية 2017.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يفكر بإعادة ساينز مجدداً، ردّ هورنر: "بناء على أداء كهذا، لا يمكنك نفي أية احتمالية لذلك، بالتالي أعتقد أننا بحاجة للوقت (كي نقرر)".

وأضاف: "من الواضح أن تشيكو واجهة يوماً صعباً. لكنه قدم انطلاقة رائعة للموسم، بالتالي نحنا لسنا على عجلة من أمرنا".

وأردف: "كارلوس هو الوحيد الذي تفوق على ريد بُل خلال الموسم الماضي، بالتالي فهو ضمن لائحتنا".

وحين سُئِل إن كانت تأدية مثل تلك في ملبورن - خاصة بعد العودة من عملٍ جراحي - قد رفعت حظوظه وقيمته، أجاب ساينز: "لا أعلم. بالتأكيد تلك التأدية لن تضرّ. ذلك أمر مؤكد! ما زلت دون عمل للعام المقبل، لذا أعتقد أن هذه التأدية ستساعد!".

واسترسل: "أعتقد أن الجميع تقريباً يعلم قدراتي".

واستكمل: "أنا لا أخوض السباقات لإثبات قيمتي لمدير الفريق أو للناس. بل لأثبت لنفسي أنني وفي حال حصلت على سيارة تنافسية، فإنني قادر على الفوز".

واختتم: "هذه هي الذهنية والمقاربة التي أتبعها، وسأواصل السير على ذلك لبقية الموسم".