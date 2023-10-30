هورنر: "لا يمكن لوم" بيريز على محاولته خلال انطلاقة سباق المكسيك

من المركز الخامس، قدم بيريز انطلاقة ممتازة ليصل المنعطف الأول وهو يحاول التقدم على شارل لوكلير سائق فيراري وزميله ماكس فيرستابن من الجهة الخارجية.

لكن حصل ارتطام بينه وبين سيارة فيراري لتقفز سيارته ريد بُل في الهواء وتتضرر كثيراً ما اضطره للانسحاب.

حيث أجاب هورنر حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الحادثة: "أنا متأسف حقاً لما حصل مع تشيكو في المنعطف الأول".

وأكمل: "ربما قدم أفضل انطلاقاته على الإطلاق هذا الموسم، حصل على عامل السحب ووصل هناك بسرعة هائلة".

وأردف: "لا يمكن لومه، فهذا سباق موطنه، ومحاولة انتزاع الصدارة. أعتقد أنه يمكن وصفها بحادثة تسابق، لأن المسار لا يتسع لثلاث سيارات، وشارل لم يتمكن من المرور قد كبح متأخراً".

وتابع: "ذلك محبط بالنسبة له ولجمهوره، أن يخسروه في المنعطف الأول. قدم كل ما بوسعه للعودة إلى المرآب مع كل تلك الأضرار في الأرضية وأسفل السيارة. لكن كان بوسعنا كذلك رؤية أن شارل قد حُشر".

بعد الانسحاب، قدم هورنر دعمه لـ بيريز.

حيث قال: "تلك لحظة قاسية بالنسبة له. أمام جمهوره، موقف عاطفي للغاية. قلت له السباق المقبل سيكون الأسبوع المقبل. كنت تحاول انتزاع الصدارة في سباق موطنك، ولن تكون سائق سباقات لو لم تحاول ذلك’".

وأضاف: "أعتقد أنه كنا قادرين على تحقيق منصة تتويج دون أدنى شك. تلك كانت خسارة كبيرة هنا مع سيارة قادرة على الوصول لمنصة التتويج".

وشدد هورنر على أنه تم السماح لكل من بيريز وفيرستابن بالمنافسة بينهما.

فقال: "كانت تلك لتصبح معركة صريحة بينهما. كان السباق ليصبح ممتعاً".

وتابع: "امتلك تشيكو وتيرة جيدة، من المحبط تعرضه لتلك الحادثة. كان ذلك أحد مخاوفي قبل السباق".

يشار إلى أن انسحاب بيريز أفسح المجال أمام لويس هاميلتون، الذي حقق المركز الثاني، لتقليص الفارق خلف المكسيكي ضمن ترتيب البطولة.