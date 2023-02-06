هورنر: لا يجب أن يكون سائقو الفورمولا واحد "مجموعة روبوتات"

ضمن اللوائح الرياضية لهذا الموسم، تم وضع بند جديد ينص على أن "الإدلاء بتصريحات ذات مدلولات سياسية، دينية أو شخصية أو تعليقات تخرق مبدأ الحياد الذي تتبناه ’فيا’" يعتبر خرقاً للقوانين، إلا "في حال الحصول على إذن مكتوب من قبل ’فيا’".

لكن هورنر أكد أنه يفضل السماح للسائقين بالتعبير عن آرائهم كما يريدون.

فقال: "حسناً، هناك عدة جوانب للنظر إلى المسألة".

وأكمل: "بادئ ذي بدء، لا أعتقد أنه يجب استعمال الرياضة كأداة سياسية. والرياضة موجودة بغرض الترفيه، لكن هناك بعض الجوانب الأخرى".

وتابع: "نحن في ريد بُل، نمنح الحرية لسائقينا كي يتكلموا كما يريدون بحرية الرأي والقدرة على التعبير بحرية".

واسترسل: "أعتقد أن المسألة تتعلق بالتوازن، في عالمنا اليوم، يمتلك الجميع صوتاً ولا يجب قمعه. لكن بالطبع، يجب أن يتم ذلك بشكل مسؤول".

واختتم: "نحن لا نريد تواجد مجموعة من الروبوتات من دون آراء، لكنني أعتقد أنه يجب إيجاد توازن صحيح".