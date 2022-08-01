هورنر "لا يتمنى" معارك أكثر حدة في مواجهة فيراري

نجح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بشق طريقه بأداء شبه مثالي من المركز العاشر حتى الأول، ليحرز الفوز في سباق جائزة المجر الكبرى ويوسع فارق صدارته للترتيب العام إلى 80 نقطة أمام خصمه المباشر شارل لوكلير سائق فيراري.

ورغم أن السباق كان مرة أخرى فرصة ذهبية أمام لوكلير كي يقلص الفارق خلف فيرستابن، إلا أن استراتيجيات فيراري المثيرة للريبة حطّمت ذلك الأمل، حيث بدأ البعض يشير إلى أن اللقب حُسمت بالفعل.

والمعركة الحالية في مواجهة فيراري بعيدة كل البعد عن تلك التي خاضتها ريد بُل في مواجهة مرسيدس الموسم الماضي والتي لم تُحسم حتى اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي المثير للجدل.

وحين سُئِل في المجر إن كان يرغب ولو بشكل بسيط بمعركة أكثر تقارباً مع فيراري، أجاب هورنر: "كلا! لا أرغب بذلك".

وأكمل: "العام الماضي كنا نخوض منافسة من العيار الثقيل استمرت 22 جولة! أفضّل عدم تكرار ذلك!".

لكن وبالرغم من أن فيرستابن يبدو المرشّح الأوفر حظاً بشكل كبير للفوز باللقب، إلا أن هورنر ما زال حذراً حيال أية توقعات مبكرة.

فقال: "فارق النقاط يبدو جيداً، وهذه هي نتيجة رائعة ندخل بها العطلة الصيفية".

وأكمل: "لكن ما زال أمامنا الكثير من السباقات. فيراري سريعة وكذلك مرسيدس التي عادت لدائرة المنافسة. ما زال الطريق طويلاً للغاية حتى اللقب، إضافة لوجود سباق قصير".

وأردف: "لا يوجد أي شيء مضمون. هناك الكثير من العمل أمامنا مع حلبات مختلفة جداً".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

وتأتي هيمنة ريد بُل على معركة اللقب هذا الموسم بالرغم من عدم امتلاكها للسيارة الأسرع حالياً، حيث استفادت من مشاكل موثوقية فيراري وأخطاء الاستراتيجية.

وأشار هورنر إلى أن أحد أهم نقاط قوة الفريق تكمن في عدم التسليم بكل شيء وعدم الثقة المطلقة بقدرة الفريق من دون حساب كل شيء، وذلك في تلميح إلى تصريحات ماتيا بينوتو مدير فيراري الأخيرة، حيال سعي الحصان الجامح لتحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في المجر.

فقال: "أعتقد أننا حتى لو فزنا بفارق لفة كاملة فإنني سأواصل التزام الحذر. ولن أدعي مطلقاً بأننا سنحقق المركزين الأول والثاني في السباق التالي!".

واختتم: "هذه هي المقاربة التي نتبعها في السباقات. نحن نركز على الوضع الحالي ونسير خطوة بخطوة للأمام".