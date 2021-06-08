هورنر لا يتّفق مع انتقادات وولف لفريقه في الفورمولا واحد

لم يتمكّن وولف من إخفاء خيبة أمله بعد سباق سباق باكو مُشيرًا إلى أنّ تأديات مرسيدس الأخيرة "غير مقبولة" في حال أرادت منافسة ريد بُل على لقب هذا العام.

وأوضح النمساوي أنّ الحظيرة الألمانيّة قدّمت أداء أضعف من الممكن وأنّ على جميع أعضاء الفريق، بمن فيهم هو، رفع أدائهم.

وقال وولف: "ليست الواقعة الأخيرة هي المحبطة فقط، بل عدم بلوغ مستوى توقّعاتنا في المجمل هو الذي يُحبط. أتحدّث عن جميعنا: لويس هاميلتون، والمهندسون، وأنا وكلّ أعضاء الفريق".

وقال هورنر أنّه كان متفاجئًا من تعليقات وولف تجاه فريقه، وذلك ضمن عطلة نهاية أسبوعٍ شهدت حربًا كلاميّة بينهما حيال مسألة الأجنحة المرنة.

وقال هورنر في هذا الصدد: "تمّ الحديث كثيرًا عن تعليقات توتو نهاية هذا الأسبوع. لا يهاب انتقاد فريقه بشكلٍ علني، وهو ما لا أتّفق معه. لكنّ تلك طريقته".

وبالرغم من فشل فيرشتابن في إكمال سباق باكو بعد انفجار إطاره، كانت ريد بُل قادرة على الأقلّ على توسيع أفضليّتها في صدارة بطولة الصانعين من خلال انتصار سيرجيو بيريز.

ومع تصدّر ريد بُل للبطولتَين لجولتَين على التوالي، قال هورنر أنّ التركيز ينصبّ الآن على عدم التفريط في أيّة فرص.

وقال بخصوص ذلك: "بدا كما لو أنّنا سنُوسّع الفارق أكثر ممّا فعلنا في النهاية، لكن علينا استغلال كلّ الفرص التي تسنح لنا".

واعترف هورنر بأنّ العوامل الخارجيّة مثل الإطارات ستلعب دورًا حاسمًا في المعركة على اللقب.

وقال البريطاني: "سيكون الوضع متقلّبًا. كان ماكس ليخرج من عطلة نهاية الأسبوع بأفضليّة 10 أو 11 نقطة بالنظر إلى تسجيله أسرع لفّة، أي أنّ أفضليّته في البطولة كانت لترتفع إلى 15 نقطة".

وأكمل: "لا يزال متقدّمًا بأربع نقاط، وبدا في مرحلة أنّه سيُصبح متأخّرًا عن لويس بـ 21 لو فاز الأخير. لذا هناك الكثير من التقلّبات وأعتقد بأنّ الوضع سيتواصل على هذا النحو بالنظر إلى تقارب أداء السيارتَين".

وأردف: "ذلك يزيد من الحماس. يُحفّز ذلك جميع أعضاء الفريق وينقل طاقتهم إلى مستوى مختلف".

وبالرغم من أنّ انسحاب فيرشتابن سمح لهاميلتون بالبقاء على مقربة منه في ترتيب البطولة، يرى وولف أنّ طبيعة غلق سائقه لمكابحه عند المنعطف الأوّل عند إعادة الانطلاقة يصعب تقبّلها.

وقال بخصوص ذلك: "إنّها مؤلمة للغاية. كان بوسعكم أنّنا اتّجهنا إلى الفوز، كانت إحدى يدينا على الكأس لأنّ ماكس لم يُسجّل أيّ نقاط".

وأضاف: "هناك شعورٌ بالإحباط. ما أستخلصه هو أنّ علينا رفع أدائنا في المعركة على البطولة. لم تكن سيارتنا حاضرة طوال عطلة نهاية الأسبوع. نحتاج لتقديم أداء خالٍ من الأخطاء على صعيد عمليّاتنا، ولم نفعل ذلك في آخر جولتَين".