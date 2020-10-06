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هورنر: لا وجود لبندٍ متعلّق بالمحرّك في عقد فيرشتابن

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هورنر: لا وجود لبندٍ متعلّق بالمحرّك في عقد فيرشتابن

فنّد فريق ريد بُل الشائعات التي أشارت إلى أنّ قرار هوندا بمغادرة الفورمولا واحد نهاية موسم 2021 سيسمح لماكس فيرشتابن بتفعيل بند مغادرة في عقده.

ربط فيرشتابن مستقبله بفريق ريد بُل حتّى نهاية عام 2023، وذلك بعد أن انضمّ إلى الفريق خلال موسم 2016 وفاز بسباقه الأوّل بألوانه خلال جائزة إسبانيا الكبرى ذات العام.

لكنّ انسحاب هوندا المفاجئ زاد من حجم الشائعات التي أشارت إلى صعوبة قدرة ريد بُل على الإبقاء على نجمها الهولندي، حيث زعم البعض بأنّ بوسعه تفعيل بند مغادرة في عقده يتعلّق بمزوّد المحرّكات.

لكنّ كريستيان هورنر مدير الفريق فنّد تلك المزاعم وأيّ إشارة إلى تشكيك فيرشتابن في مستقبله مع الفريق، وقال أنّ قرار هوندا بتقديم خطط جلب المحرّك الجديد إلى بداية العام المقبل زاد من مستوى التفاؤل في صفوف الفريق.

وقال البريطاني لقناة "سيرفوس تي في" التي تملكها ريد بُل حول إمكانيّة مغادرة فيرشتابن: "لا يُوجد هكذا بندٍ في عقده".

وأضاف: "العقود بين السائقين والفريق خاصة، لكن بالتأكيد لا يوجد أيّ بندٍ متعلّق بمزوّد المحرّكات في عقد ماكس".

وأردف: "إنّه تنافسيّ. يشعر براحة عالية في صفوف الفريق ويؤمن كثيرًا ببرنامج هوندا. أعتقد بأنّه يرى كذلك أنّ هوندا قدّمت موعد جلب المحرّك الجديد من 2022 إلى 2021. ذلك مشجّعٌ بالتأكيد".

وأكمل: "لذا سنُحقّق خطوة إضافيّة إلى الأمام العام المقبل. إنّه متحمّسٌ حيال ذلك، ولا يزال الطريق طويلًا قبل 2022".

وفي حين أنّ ريد بُل كانت على علمٍ بقرار هوندا منذ فترة، فإنّها لم تنطلق بعد في أيّة محادثات جديّة مع أيّ مزوّد محرّكات مستقبلي محتمل.

وسيكون الخيار الأرجح تجديد الشراكة مع رينو، بالرغم من أنّ العلاقة بينهما تعكّرت في الفترة السابقة.

لكنّ قدوم لوكا دي ميو كمديرٍ تنفيذيّ جديد لرينو أطلق رياح التغيير في صفوف الصانع الفرنسيّ، وأشار هورنر إلى أنّ نظرته لرينو تغيّرت.

وقال حيال ذلك: "علينا الآن البدء في التفكير في شريك المحرّكات لموسم 2022. نحتاج للتوصّل إلى صورة واضحة بحلول نهاية هذا العام".

وأضاف: "بالطبع نفكّر في جميع الاحتماليات والإمكانيّات. لكن على السيد ديتريتش ماتشيتز أن يتّخذ القرار في النهاية. لكن من المهمّ بالنسبة إلينا الحصول على طاقة كافية لمنافسة مرسيدس في الأعوام المقبلة".

وأكمل: "بالطبع أتفهّم سبب افتراض الكثيرين أنّنا سنتحدّث إلى رينو. تغيّرت رينو منذ انفصالنا. جلبت الإدارة الجديدة رياحًا جديدة وبعض التغييرات. بدأت الأمور بالتحسّن".

وفي حين أنّ هناك خيارًا آخر يتمثّل في توفير هوندا لملكيّتها الفكريّة بخصوص المحرّك إلى ريد بُل أو مُصنّعٍ آخر، يشكّ هورنر في إمكانيّة حدوث ذلك، أو انضمام أيّ مُصنّعٍ جديد إلى الفورمولا واحد.

وقال بخصوص ذلك: "تكاليف انضمام مُصنّعٍ جديد وفق القوانين الحاليّة عالية جدًا ببساطة. لذا لن يكون هناك مصنّعٌ جديد للمحرّكات حتّى 2026 ربّما. تكاليف التطوير ضخمةٌ جدًا".

واختتم بالقول: "على فيا وليبرتي التركيز على هذه المسألة. قاموا بعملٍ جيّدٍ حتّى الآن من ناحية الهيكل. نحتاج الآن لمحرّكاتٍ مُصادقٍ عليها ونحتاج كذلك لسقف نفقات لوحدات الطاقة".

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