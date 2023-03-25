هورنر: لا مكان ضمن ريد بُل لـ هاميلتون في موسم 2024

بداية مرسيدس المتعثرة لموسم 2023 في الفورمولا واحد أدت إلى الكثير من التكهنات حيال مستقبل هاميلتون مع مرسيدس وذلك بعد موسم ثانٍ سيء على ما يبدو حتى الآن مع العلامة الألمانية.

وبينما تبدو ريد بُل مهيمنة بشكل واضح، فإنها تعتبر الوجهة المفضلة للعديد من السائقين، لكن هورنر شدّد على أن التشكيلة الحالية من ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز باقية في 2024.

حيث قال في مقابلة مع "سكاي نيوز": "أعتقد أن إنجازات لويس في الفورمولا واحد لا مثيل لها".

وتابع: "لكننا مسرورون من تشكيلتنا الحالية، وهما ملتزمان كزميلين ليس فقط لهذا الموسم، بل للموسم المقبل كذلك".

وأردف: "لا يمكنني أن أرى أين سنضع لويس. أنا واثق أن مرسيدس ستحل مشاكلها، ونحن بالتأكيد لا نستثنيهم من المنافسة".

بالمقابل، يبدو توتو وولف مدير فريق مرسيدس واثقاً من أن هاميلتون سيبقى مع السهام الفضية بالرغم من الوضع التنافسي الصعب للفريق.

فقال في سباق جدة: "إنه مقاتل في جوهره، ونحن كذلك".

وأكمل: "حين تكون المعركة مشتعلة، فإنك تبقى في خضم المعركة ولا تستسلم، أعتقد أن هذا ما نشعر به جميعاً ضمن الفريق، وليس لدي أي سبب يدفعني للاعتقاد بأنه سيرحل".

وحين سُئِل حيال مستقبله، اعترف هاميلتون أنه غير مسرور حالياً، لكنه شدد على التزامه بالفريق.

فقال معلقاً على فكرة الانتقال: "لا أركز على هذه النقطة. أحب هذا الفريق، وأنا ممتن للجميع على هذه الرحلة التي خضناها معاً".

وأكمل: "لا أرى نفسي خارج الفريق، لا أشعر أنني شخص يترك المنافسات".

واختتم: "أحاول التحلي بالصبر والعمل مع الفريق للتقدم إلى موقع أفضل. هذا كل ما بوسعي قوله الآن. لن أنتقل إلى أي مكان آخر".