هورنر: لا قلق من غضب فيرشتابن حيال مشاكل الموثوقية الأخيرة

بدا فيرشتابن منفعلًا في بعض المناسبات هذا الموسم مع الاحتدام الشديد لمعركته مع شارل لوكلير سائق فيراري.

ولم يكن الوضع مثاليًا على صعيد الموثوقية، حيث خسر الهولندي فرصتين للصعود إلى منصة التتويج ونقاطًا ثمينة مع الأعطال التي واجهها في جائزتي البحرين وأستراليا.

كما صرّح بأن الفريق بحاجة للتوقف عن تصعيب نهاية الإسبوع على نفسه في أعقاب المشاكل التي حدّت من تجاربه يوم الجمعة في جائزة ميامي الكبرى.

كما أشار والده يوس فيرشتابن لاحقًا إلى أنه يتفهّم تمامًا سبب غضب نجله حيال مثل هذه الأمور.

لكن وبينما كانت هنالك علامات توتر محتملة بين ثنايا تلك التصريحات، لكنّ كريستيان هورنر مدير ريد بُل أوضح بأن العلاقة بين فيرشتابن والفريق قوية، وأن أيّة صدامات تكون في احتدام اللحظة وبسبب الرغبة في الفوز.

فقال: "نحن فريق، ونتواجد في ذلك سويًا. نقوم بدفعه وهو بدوره يدفعنا كفريق".

وأضاف: "لا أعتقد بأننا توقعنا مطلقًا بعد العام الماضي - عندما استمرت المعركة للسباق الأخير - أن نكون تنافسيين إلى هذا الحد في وقت مبكر للغاية من هذا الموسم".

هذا وأشاد هورنر بالطريقة التي يقود بها فيرشتابن، إذ يعتقد بأنه واصل ذلك الأداء الذي حقق به بطولة العالم في 2021.

فقال: "أعتقد بأنه يقود بنضج كبير ويقوم بعمل مذهل. كان يقود بشكل مذهل كذلك العام الماضي وواصل ذلك في هذا العام".

في المقابل، وبالرُغم من البداية القوية لفيرشتابن، والطريقة التي رفعت بها ريد بُل من مستواها منذ تقديمها بعض التحديثات في إيمولا، فقد أكّد هورنر على أن الفارق ما يزال ضئيلًا بين سيارتي الصدارة.

حيث قال: "أعتقد بأنهما متقاربتان للغاية. إذ أن الأمر بات يتمحور حول خوض أفضل سباق ممكن. ما يزال الموسم طويلًا وأرى بأن المعركة محتدمة للغاية مع فيراري. شهدنا تسابقًا رائعًا وبمقدورك رؤية الاحترام الكبير بين شارل وماكس".