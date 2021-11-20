هورنر: "لا تواصل" مع وولف وسط معركة التجاذبات "السياسية" في الفورمولا واحد

تتجه الأنظار إلى أول معركة تنافسية فعلية بين فريقين مختلفين على اللقب منذ بداية حقبة المحركات الهجينة التي هيمنت عليها مرسيدس بشكل شبه مطلق.

وخلال هذا الموسم حصلت عدة حوادث بين سيارتي مرسيدس وريد بُل مع لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن، ما أشعل الجدل حيال ما هو مسموح وما هو ممنوع في المعارك المحتدمة بين السائقين.

وكان للواقعة التي جمعت بين النجمَين في سباق البرازيل النصيب الأكبر من الجدل، حيث دافع فيرشتابن بشدة ضد هجمات هاميلتون ودفعه إلى خارج المسار ليمنعه من اقتناص الصدارة (قبل أن يتجاوزه البريطاني لاحقاً ليفوز بالسباق).

ولم يجد الحكام في تلك الواقعة ما يستحق معاقبة فيرشتابن.

لاحقاً، اعترضت مرسيدس على ذلك القرار بعد ظهور لقطات فيديو من سيارة فيرشتابن تُظهر كيفية تحريكه للمقود.

لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وبعد الاستماع إلى دليل مرسيدس، لم يجد فيه ما يكفي لإعادة النظر في القرار السابق، وتمّ طيّ المسألة بالكامل منذ ذلك الحين.

بالمقابل، أشارت ريد بُل إلى شكوكها حيال سرعة مرسيدس "غير المنطقية" على المقاطع المستقيمة، مرجّحة أن السهام الفضية تستعمل حيلة ما.

واعترف مديرا الفريقين أن الاحترام بينهما لم يتغير بالرغم من كمّ المنافسة الهائل حالياً، بينما وصف هورنر معركة التجاذبات السياسية الحالية بالأكبر التي يواجهها فريقه حتى الآن.

حيث أجاب حين سُئِل في المؤتمر الصحفي على هامش جائزة قطر الكبرى حيال المعركة القاسية بين الفريقين: "لا تواصل بيننا، بل منافسة".

وأكمل: "أعتقد أنه كان من المثير للاهتمام سماع وجهة نظر توتو بعد السباق القصير الأسبوع الماضي، عبر لاسلكيّ الفريق".

وتابع: "نحن نضغط إلى الحدود القصوى. نعمل بشكل كبير للحفاظ على موقعنا. أعتقد أنها المرة الأولى التي تواجه فيها مرسيدس تحدياً من هذا النوع".

واسترسل: "من المثير للاهتمام رؤية ردود فعل الناس تحت الضغط، وكيف يتصرفون في المواقف الصعبة. إنها معركة التجاذبات السياسية الأكبر على اللقب التي واجهناها حتى الآن في هذه الرياضة".

من جهته، أكد وولف أن "هناك احتراماً لقدرات" فريق ميلتون كينز بالرغم من اعترافه بأن المعركة باتت "مفتوحة على مصراعيها" ضمن الملاكمة التي تحولت إلى صراع مميت.

فقال: "هناك الكثير من الأشخاص الرائعين في ريد بُل، ومن الواضح أن هناك الكثير من الأشخاص الرائعين يعملون مع مرسيدس كذلك، إنها معركة قاسية فعلاً".

واختتم: "هناك احترام لقدرات فريق ريد بُل، بكل تأكيد. من الواضح أن هذه معركة قاسية، إنه لقب العالم لقمة رياضة السيارات".