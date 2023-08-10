هورنر: "لا أرغب مطلقاً" بمعركة متقاربة على لقب الفورمولا واحد
اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنه "لا يرغب مطلقاً" بأية معركة متقاربة على لقب موسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد.
أحرزت ريد بُل الفوز بجميع الـ 12 سباقاً حتى الآن قبل العطلة الصيفية، ما يعزز فرصها في أن تصبح أول فريق في التاريخ يفوز بكامل السباقات خلال الموسم.
ويبدو أن هيمنة ريد بُل لن تتوقف على الإطلاق، حيث أكمل ماكس فيرستابن سباق بلجيكا قبل العطلة الصيفية بالمركز الأول وبفارق قارب 32 ثانية عن أقرب سيارة لفريق آخر، مع شارل لوكلير سائق فيراري.
واعترف هورنر بأنه يستمتع بسيطرة فريقه بعد سنوات طويلة أمضاها لمحاولة إزاحة مرسيدس عن عرش الفورمولا واحد.
وحين سُئِل إن كان يأمل ولو قليلاً بمزيد من التحدي لهيمنة فيرستابن الذي أحرز فوزه الثامن على التوالي في سبا، ردّ هورنر: "لا أرغب على الإطلاق بذلك. أعتقد أنني ما زلت في مرحلة التعافي من موسم 2021".
وأكمل: "نتائج مثل جولة بلجيكا، تأتي نتيجة العمل الجماعي للفريق، لهذا السبب نرى أشخاصاً مثل غريغ (ريزون)، فنّي المرآب لدينا المشرف على جميع الإطارات، يحمل جائزة المصنّعين بعد الفوز".
وتابع: "المسألة تتعلق بكامل أفراد طاقم العمل، كامل أقسام العمل في المصنع. مثل هذه النتائج لا تتحقق بالصدفة".
وأردف: "أعتقد أنها مرحلة ذهبية لنا كفريق. تُرفع القبعة احتراماً للجميع خلف الكواليس، جميع من يعمل بجدّ لتقديم مثل هذا الأداء".
وأضاف: "من المذهل الوصول للعطلة الصيفية وقد أحرزنا الفوز بجميع الجولات، وهذا أكبر من جميع أحلامنا!".
بالمقابل، قلل هورنر من التكهنات حول قدرة ريد بُل على الفوز بجميع الجولات المتبقية حتى نهاية الموسم، لكنه أبقى الباب مفتوحاً على مثل هذا الاحتمال.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" : "منطقياً، الجواب لا. لكننا لم نكن نتوقع الفوز بأول 12 سباقاً حتى الآن.. لذا: لمَ لا؟".
وأكمل: "لم أتوقع مثل هذه الهيمنة على الإطلاق. قمنا بتطوير السيارة وتفاجأنا حقاً بأن الآخرين لم يقوموا بنفس العمل، سواء مرسيدس أو فيراري".
واختتم: "الترتيب خلفنا متغير على الدوام. تارة فيراري وتارة مكلارين وسابقاً كانت أستون مارتن أو مرسيدس".
ماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: ريد بُل
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