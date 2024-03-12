هورنر: "لا أحد أكبر" من فريق ريد بُل في الفورمولا واحد

بدأت الشكوك تحيط بوضع مستشار ريد بُل، هيلموت ماركو، بعد أن صرّح للتلفزيون النمساوي مساء الجمعة الماضي أن هناك احتمالًا لأن يصبح خارج الفريق بحلول جائزة جائزة أستراليا الكبرى.

لكن صباح السبت قبل جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد، التقى ماركو مع الرئيس التنفيذي لدى ريد بُل، أوليفر مينتسلاف، في جدة، حيث يبدو أنه تلقى تأكيدات بشأن مستقبله في فريق الفورمولا واحد.

ويأتي ذلك وسط تكهنات بأن ماركو كان يسرّب معلومات تتعلق بالتحقيق الأخير في قضية كريستيان هورنر - مدير الفريق - حين تم توجيه اتهامات بسلوك غير لائق ضده من قبل موظفة تم تعليق عملها الآن.

وعندما طُرحت فكرة مستقبل ماركو غير المؤكد على فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات، ألمح الهولندي أنه قد يترك الفريق في حال خروج ماركو.

ووسط كل ذلك، نفى هورنر وجود صراع قوى ضمن فريق الفورمولا واحد.

حيث قال في تصريح لشبكة سكاي سبورتس: "بالطبع، تُفبرك الكثير من هذه الأمور. لكننا فريق واحد، ولا أحد أكبر من الفريق".

وأكمل: "لدى الجميع دور يلعبونه. ذلك من قاعدة الهرم إلى أعلاه".

وبدا أن هورنر لا يريد الخوض في مسألة المحادثات بين ماركو ومينتسلاف، موضحًا أن: "هيلموت، هو مستشار لشركة ريد بُل جي إم بي إتش [الشركة الأم لمشروبات الطاقة]".

وأكمل: "لذلك، تلك نقاشات بينهم ولم تكن مع الفريق".

وأردف: "ماكس عضو مهم في فريقنا. إنه عضو ذو قيمة في فريقنا. إنه سائق رائع، لكن لدى الجميع دور يلعبونه في هذا الفريق. نحن فريق".

وأضاف: "لا يوجد فرد واحد أكبر من الفريق."

يشار أنه وبعد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية للموسم، صرّح والد ماكس يوس فيرستابن إن ريد بُل تخاطر بتمزيق الفريق إذا بقي هورنر في منصبه.

وعندما سُئل إن كان هناك إمكانية لتسوية العلاقة مع فيرستابن الأب، أجاب هورنر: "التكهنات واضحة بالطبع. لكن الأهم هو الفريق والتركيز على الأداء على الحلبة".

وأضاف: "يمكن فقط فعل ذلك من خلال امتلاك الروح، والثقافة، والعزيمة المطلوبة في جميع أقسام الشركة".

وأردف: "كمدير للفريق ورئيس تنفيذي، أنا مسؤول عن تشغيل وسير عمل هذا الفريق".

واختتم: "لذا، يجب على الجميع أن يقوموا بدورهم. ماكس يقوم بدوره، والآخرون يقومون بأدوارهم".