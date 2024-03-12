جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى

هورنر: "لا أحد أكبر" من فريق ريد بُل في الفورمولا واحد

قال كريستيان هورنر أنه "لا أحد أكبر" من فريق ريد بُل في الفورمولا واحد وسط صراع القوى الذي قد يشمل مستقبل هيلموت ماركو وكذلك نجم الفريق ماكس فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات.

خلدون يونس
خلدون يونس
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

صور لات

بدأت الشكوك تحيط بوضع مستشار ريد بُل، هيلموت ماركو، بعد أن صرّح للتلفزيون النمساوي مساء الجمعة الماضي أن هناك احتمالًا لأن يصبح خارج الفريق بحلول جائزة جائزة أستراليا الكبرى.

لكن صباح السبت قبل جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد، التقى ماركو مع الرئيس التنفيذي لدى ريد بُل، أوليفر مينتسلاف، في جدة، حيث يبدو أنه تلقى تأكيدات بشأن مستقبله في فريق الفورمولا واحد.

ويأتي ذلك وسط تكهنات بأن ماركو كان يسرّب معلومات تتعلق بالتحقيق الأخير في قضية كريستيان هورنر - مدير الفريق - حين تم توجيه اتهامات بسلوك غير لائق ضده من قبل موظفة تم تعليق عملها الآن.

وعندما طُرحت فكرة مستقبل ماركو غير المؤكد على فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات، ألمح الهولندي أنه قد يترك الفريق في حال خروج ماركو.

ووسط كل ذلك، نفى هورنر وجود صراع قوى ضمن فريق الفورمولا واحد.

حيث قال في تصريح لشبكة سكاي سبورتس: "بالطبع، تُفبرك الكثير من هذه الأمور. لكننا فريق واحد، ولا أحد أكبر من الفريق".

وأكمل: "لدى الجميع دور يلعبونه. ذلك من قاعدة الهرم إلى أعلاه".

اقرأ أيضاً:

وبدا أن هورنر لا يريد الخوض في مسألة المحادثات بين ماركو ومينتسلاف، موضحًا أن: "هيلموت، هو مستشار لشركة ريد بُل جي إم بي إتش [الشركة الأم لمشروبات الطاقة]".

وأكمل: "لذلك، تلك نقاشات بينهم ولم تكن مع الفريق".

وأردف: "ماكس عضو مهم في فريقنا. إنه عضو ذو قيمة في فريقنا. إنه سائق رائع، لكن لدى الجميع دور يلعبونه في هذا الفريق. نحن فريق".

وأضاف: "لا يوجد فرد واحد أكبر من الفريق."

يشار أنه وبعد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية للموسم، صرّح والد ماكس يوس فيرستابن إن ريد بُل تخاطر بتمزيق الفريق إذا بقي هورنر في منصبه.

وعندما سُئل إن كان هناك إمكانية لتسوية العلاقة مع فيرستابن الأب، أجاب هورنر: "التكهنات واضحة بالطبع. لكن الأهم هو الفريق والتركيز على الأداء على الحلبة".

وأضاف: "يمكن فقط فعل ذلك من خلال امتلاك الروح، والثقافة، والعزيمة المطلوبة في جميع أقسام الشركة".

وأردف: "كمدير للفريق ورئيس تنفيذي، أنا مسؤول عن تشغيل وسير عمل هذا الفريق".

واختتم: "لذا، يجب على الجميع أن يقوموا بدورهم. ماكس يقوم بدوره، والآخرون يقومون بأدوارهم".

أوليفر مينتزلاف، المدير الإداري لشركة ريد بُل

أوليفر مينتزلاف، المدير الإداري لشركة ريد بُل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق فيرستابن يهيمن على سباق جدة ليفوز أمام بيريز ولوكلير

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
سيارة فيراري 2024 في الفورمولا واحد "لم تعد تُخيف" لوكلير وساينز

سيارة فيراري 2024 في الفورمولا واحد "لم تعد تُخيف" لوكلير وساينز

فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
سيارة فيراري 2024 في الفورمولا واحد "لم تعد تُخيف" لوكلير وساينز سيارة فيراري 2024 في الفورمولا واحد "لم تعد تُخيف" لوكلير وساينز
راسل: أي فريق يجب أن "يحاول بنسبة 100%" التعاقد مع فيرستابن

راسل: أي فريق يجب أن "يحاول بنسبة 100%" التعاقد مع فيرستابن

فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
راسل: أي فريق يجب أن "يحاول بنسبة 100%" التعاقد مع فيرستابن راسل: أي فريق يجب أن "يحاول بنسبة 100%" التعاقد مع فيرستابن
ساينز مسرور لامتلاكه سيارة "يمكنه الهجوم بها" في موسم 2024 للفورمولا واحد

ساينز مسرور لامتلاكه سيارة "يمكنه الهجوم بها" في موسم 2024 للفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
ساينز مسرور لامتلاكه سيارة "يمكنه الهجوم بها" في موسم 2024 للفورمولا واحد ساينز مسرور لامتلاكه سيارة "يمكنه الهجوم بها" في موسم 2024 للفورمولا واحد
ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
فيرستابن - "لا سبب لمغادرة فريق ريد بُل" رغم مخاوف والده بشأن هورنر

فيرستابن - "لا سبب لمغادرة فريق ريد بُل" رغم مخاوف والده بشأن هورنر

فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
فيرستابن - "لا سبب لمغادرة فريق ريد بُل" رغم مخاوف والده بشأن هورنر فيرستابن - "لا سبب لمغادرة فريق ريد بُل" رغم مخاوف والده بشأن هورنر
مرسيدس لن تستعجل في قرار تشكيلة السائقين وسط شائعات فيرستابن

مرسيدس لن تستعجل في قرار تشكيلة السائقين وسط شائعات فيرستابن

فورمولا 1
مرسيدس لن تستعجل في قرار تشكيلة السائقين وسط شائعات فيرستابن مرسيدس لن تستعجل في قرار تشكيلة السائقين وسط شائعات فيرستابن
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن يهيمن على سباق جدة ليفوز أمام بيريز ولوكلير

فيرستابن يهيمن على سباق جدة ليفوز أمام بيريز ولوكلير

فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
فيرستابن يهيمن على سباق جدة ليفوز أمام بيريز ولوكلير فيرستابن يهيمن على سباق جدة ليفوز أمام بيريز ولوكلير
ريد بُل تعلّق عمل الموظفة التي وجهت اتهامات إلى هورنر

ريد بُل تعلّق عمل الموظفة التي وجهت اتهامات إلى هورنر

فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
ريد بُل تعلّق عمل الموظفة التي وجهت اتهامات إلى هورنر ريد بُل تعلّق عمل الموظفة التي وجهت اتهامات إلى هورنر
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

مرسيدس تواجه مشاكل "أساسية" مع سيارتها لموسم 2024

مرسيدس تواجه مشاكل "أساسية" مع سيارتها لموسم 2024

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
مرسيدس تواجه مشاكل "أساسية" مع سيارتها لموسم 2024 مرسيدس تواجه مشاكل "أساسية" مع سيارتها لموسم 2024
راسل: مرسيدس "تزداد بطئاً" وسط تحسّن الفرق المنافسة في الفورمولا واحد

راسل: مرسيدس "تزداد بطئاً" وسط تحسّن الفرق المنافسة في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
راسل: مرسيدس "تزداد بطئاً" وسط تحسّن الفرق المنافسة في الفورمولا واحد راسل: مرسيدس "تزداد بطئاً" وسط تحسّن الفرق المنافسة في الفورمولا واحد
هورنر: "لا أحد أكبر" من فريق ريد بُل في الفورمولا واحد

هورنر: "لا أحد أكبر" من فريق ريد بُل في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
هورنر: "لا أحد أكبر" من فريق ريد بُل في الفورمولا واحد هورنر: "لا أحد أكبر" من فريق ريد بُل في الفورمولا واحد
فيرستابن يهيمن على سباق جدة ليفوز أمام بيريز ولوكلير

فيرستابن يهيمن على سباق جدة ليفوز أمام بيريز ولوكلير

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
فيرستابن يهيمن على سباق جدة ليفوز أمام بيريز ولوكلير فيرستابن يهيمن على سباق جدة ليفوز أمام بيريز ولوكلير

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط