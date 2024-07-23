هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"
أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن عبارة "تصرفات صبيانية" التي قالها جيانبيرو لامبيازي مهندس سباق ماكس فيرستابن في المجر، لم يكن يقصد بها الهولندي بطل العالم.
أكمل فيرستابن سباق المجر خامساً، وكان غاضباً للغاية عبر اللاسلكي من خيارات فريقه الاستراتيجية، ولم يتوانَ عن التعبير بحدّة عن رأيه.
لكن، بدا لامبيازي وقد فقد صبره من تعليقات فيرستابن المتكررة.
وضمن معرض كلامه بعد السباق حول هذه المسألة، أوضح هورنر أن تعليقات لامبيازي لم تكن موجهة مباشرة إلى فيرستابن، لكن إلى شكاوي السائقين الآخرين من العقوبات.
فقال: "أعتقد أن لامبيازي لم يكن حقاً يشير إلى فيرستابن حينها. كان يشير إلى السائقين الآخرين الذين يشتكون من العقوبات. تعليقات لامبيازي لم تكن حول ماكس حينها".
وأكمل: "لأن السائقين الآخرين يريدون العقوبات لمنافسيهم. فهم يعلمون أن الحكام يستمعون للمحادثات".
وأردف: "لكن علينا أن نتذكر أنهما (لامبيازي وفيرستاين) معاً منذ 8 سنوات".
واسترسل: "نعم، كانت هناك أمور بوسعنا القيام بها بطريقة أفضل خلال السباق، وذلك أمر علينا مناقشته كفريق".
واستكمل: "أعتقد أن الجميع يرى ضرورة إيجاد مزيد من الأداء والجميع يعمل بجهد لتحقيق ذلك".
واختتم: "كان ماكس محبطاً. يمكننا تفهم ذلك. تجمعه علاقة مباشرة وصريحة مع مهندسه. ذلك أمر سيتناقشا فيه سوية".
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