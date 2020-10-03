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هورنر يودّ لو يرى ماذا كان دا كوستا ليقدّم في الفورمولا واحد

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هورنر يودّ لو يرى ماذا كان دا كوستا ليقدّم في الفورمولا واحد

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه من "المثير للاهتمام" التفكير فيما كان بطل الفورمولا إي أنطونيو فيلكس دا كوستا ليُحققه في بطولة العالم للفورمولا واحد.

صعد دا كوستا سلّم فئات الناشئين في رياضة السيارات كعضو في أكاديمية ريد بُل، كما أكمل اختبارات في الفورمولا واحد مع فورس إنديا وريد بُل بين 2010 و2013.

وأكمل السائق البرتغالي موسم 2013 في فورمولا رينو 3.5 بالمركز الثالث، حيث تمّ إعلامه بأنّه سيصعد إلى الفورمولا واحد مع تورو روسو في العام التالي، فقط ليخسر ذلك المقعد لصالح بطل الجي بي 3 دانييل كفيات.

وقد تقدّم عددٌ من السائقين الذين مرّوا على أكاديمية ريد بُل كناشئين ليتمتعوا بنجاحات ضمن فئات أخرى، بما فيهم بطل الفورمولا إي مرّتين جان-إريك فيرن والفائز ثلاث مرات بسباق لومان 24 ساعة سيباستيان بويمي.

وعند سؤاله إذا ما كان هنالك سائقون يندم على عدم التوقيع معهم وضمهم إلى صفوف ريد بُل في الفورمولا واحد، قال هورنر أنّه كان ليكون من المثير للاهتمام رؤية ما كان دا كوستا ليحققه في الفورمولا واحد.

"أعتقد بأنّ الأمر الرائع هو أن ريد بُل منحت تلك الفرصة للعديد من السائقين" قال هورنر.

وأضاف: "سواء كان ذلك جان-إريك فيرن، دا كوستا، سيباستيان بويمي، الذي كان من الرائع رؤيته يحقق الفوز بلومان، وهو بكل تأكيد ما يزال يحظى بدعم ريد بُل".

وتابع: "لكن لا أعتقد بأنّ هنالك أيّ ندم فعلي، فالأفضل دومًا يصعدون إلى القمة، بيد أنّني أرى أنه ربما كان ليكون من المثير للاهتمام رؤية ما كان دا كوستا ليحققه مع سيارة الفورمولا واحد، لكنّ تلك الفرصة لم تبرز في الحقيقة مطلقًا".

جديرٌ بالذكر أنّه وبعد خسارة فرصة التسابق في الفورمولا واحد مع تورو روسو، وجّه دا كوستا تركيزه نحو منافسات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" لموسم 2014، حيث دافع عن ألوان "بي ام دبليو"، قبل أن ينضم إلى الفورمولا إي في موسم إطلاقها مع "أملين أغوري"، ليظل على ساحة البطولة الكهربائية ويحقق لقبه الأول في موسم 2019/2020.

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