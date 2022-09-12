هورنر: كان يجب على "فيا" رفع العلم الأحمر في سباق إيطاليا
يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن كان يتوجب على الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" رفع العلم الأحمر خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، لتفادي إنهائه خلف سيارة الأمان كما حصل.
بالرغم من أن إنهاء السباق خلف سيارة الأمان كان يعني أن ماكس فيرستابن سيحرز الفوز دون مقاومة تذكر، لكن هورنر يعتقد بأن عدم إنهاء السباق بشكل تنافسي يعطي صورة سيئة للرياضة.
حيث أوضح بأن ما حصل يعارض فكرة اتفقت عليها الفرق منذ فترة طويلة، ألا وهو ضرورة عدم إنهاء السباقات خلف سيارة الأمان وترك الجمهور محبطاً.
وبينما ألقت "فيا" اللوم على مشكلة عدم القدرة على تحرير سيارة دانيال ريكاردو وبالتالي التأخر في إجراءات سيارة الأمان الأمر الذي أفضى لإنهاء السباق خلفها، في إشارة إلى أن المشكلة لم تكن كبيرة بما يكفي لتبرر رفع العلم الأحمر، لكن هورنر يعتقد بأنه كانت هناك أرضية لذلك نظراً لأهمية إكمال السباق بشكل تنافسي.
وأعرب العديد من المتابعين عن إحباطهم إزاء الطريقة التي انتهى بها السباق، وهذا ما أكد عليه هورنر.
فقال: "أعتقد أن هناك على الدوام دروساً تمكن الاستفادة منها. لكن ما جرى يعارض اتفاقاً جوهرياً أجمعنا عليه وهو أنه من غير الجيد إنهاء السباقات خلف سيارة الأمان".
وأكمل: "إن كانوا يعلمون أنهم غير قادرين على استئناف السباق، كان يجب عليهم رفع العلم الأحمر وبالتالي كنا لنحظى بإعادة انطلاقة".
ويرى هورنر أنه لا توجد مشكلة في القوانين بشكلها الحالي، حيث قلل من ضرورة تعديلها.
لكنه عبر بوضوح عن رأيه بأن "فيا" لم تسر بالإجراءات كما ينبغي.
فقال: "أعتقد أنه كان بالإمكان حلّ ما جرى ضمن الوقت المتاح، بصراحة".
وأكمل: "سيارة الأمان لم تفلح باختيار السيارة الصحيحة للمتصدر، وهذا ما تسبب بتأخير كبير للجميع لمحاولة اللحاق والاصطفاف".
وتابع: "أعتقد أنه كان بوسعنا الحصول على لفة تسابقية واحدة على الأقل. وربما لفتين".
وأجاب حين سُئِل إن كان يتوجب سنّ قانون يفرض رفع العلم الأحمر في مثل هذه المراحل المتأخرة: "أعتقد أنه من الأفضل لو نقوم بالتصرف الصحيح منذ البداية".
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