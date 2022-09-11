هورنر: كان هناك وقت كافٍ لاستئناف سباق مونزا
يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه كان ليكون هناك وقتٌ كافٍ لإعادة انطلاق سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد الذي انتهى خلف سيارة الأمان.
بالرغم من أنّ دخول سيارة الأمان نتيجة توقّف سيارة دانيال ريكاردو قد حسم فوز ماكس فيرشتابن الـ 11 هذا الموسم، أصرّ هورنر على أنّ تلك لم تكن الطريقة التي تمنّى انتهاء السباق وفقها.
إذ حرم ذلك المشجّعين من رؤية شارل لوكلير يُحاول تجاوز فيرشتابن نحو الفوز، وتعاطف هورنر مع التيفوزي مُشيرًا إلى أنّ سيارة الأمان حرمت الجميع من نهاية مثيرة.
وقال: "لا نريد الفوز بسباقٍ خلف سيارة الأمان. وذلك ما تحدّثنا حوله طوال عدّة أعوام. كان هناك وقتٌ كافٍ لاستئناف التسابق، أعتقد بأنّهم اختاروا السيارة الخاطئة، اختاروا جورج راسل (الذي دخلت أمامه سيارة الأمان)".
وأكمل: "كانت لدينا سيارة أسرع، ووددنا لو فزنا بالسباق على المسار وليس خلف سيارة الأمان. لذا نتشارك خيبة أمل المشجّعين لأنّ ذلك حرمنا من نهاية مثيرة".
وقال هورنر أنّه بالنظر إلى وتيرة فيرشتابن، فإنّ ريد بُل حسمت الفوز في جميع الأحوال من دون سيارة الأمان، لكنّه أشار إلى فارق الإطارات بين السائقين في فترة سيارة الأمان.
كما شكّك البريطاني في سبب بطء عمليّة إبعاد سيارة ريكاردو، بالنظر على أنّ السيارة كانت متوقّفة حذو المسار.
وقال: "أعتقد بأنّنا كنّا لنفوز من دون سيارة الأمان، كانت لدينا وتيرة كافية ضمن استراتيجيّة التوقّف الوحيد التي تبنيناها".
وأكمل: "حافظنا على مجموعة إطارات جديدة، وكان ماكس عليها في توقّفه في فترة سيارة الأمان بينما حصل لوكلير على مجموعة مستعملة".
واختتم بالقول: "نحتاج للتطرّق على تفاصيل ما حدث. كان هناك وقتٌ أكثر من كافٍ لاستئناف التسابق، لم تصطدم السيارة بالحواجز، كانت متوقّفة بجانب المسار".
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