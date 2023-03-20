هورنر: قلق بيريز حيال وتيرة فيرستابن في سباق السعودية "أمر طبيعي"

كان كل من بيريز وفيرستابن يضغطان بشدّة خلال المراحل الختامية من السباق في جدة، حيث نجح المكسيكي بالمحافظة على الفارق أمام بطل العالم.

لكن فيرستابن سمع صوتاً غريباً من السيارة ما دفعه للطلب من الفريق دراسة بيانات السيارة بحثاً عن أية مشاكل محتملة خوفاً من تكرار ما حصل في التصفيات حين واجه مشكلة في ذراع نقل الحركة في سيارته، بينما بيريز بدوره كان قلقاً حيال دواسة المكابح.

حينها طُلب منه تعديل وتيرته، ليسأل بيريز مباشرة إن كان فيرستابن يقوم بالأمر نفسه.

في نهاية المطاف، منح الفريق كلا السائقين حرية مواصلة الضغط قبل أن يخففا من الوتيرة بعض الشيء حين بدا أن فيرستابن لن يكون قادراً على اللحاق بزميله بيريز.

لكن الهولندي نجح بخطف اللفة الأسرع من زميله بنهاية السباق.

"حالما وصلنا للفات الخمس الأخيرة، كان من الواضح أن ماكس لن يكون قادراً على اللحاق" قال هورنر.

وأكمل: "لعل القلق الأكبر بالنسبة لنا حين قال ماكس أنه يسمع ضجة على السرعات العالية من السيارة بحلول اللفة 15 قبل النهاية، وبالتالي مباشرة أخذنا نفكر بإمكانية تكرار مشكلة ذراع نقل الحركة التي حصلت في التصفيات".

وأردف: "لكن مع التحقق من جميع البيانات، بدا كل شيء اعتيادياً. حينها عادا كلاهما للضغط مجدداً".

وتابع شارحاً الطلب من بيريز الالتزام بتوقيت محدد: "حصل ذلك حين كنا نعتقد بأن هناك مشكلة في ذراع نقل الحركة ضمن سيارة ماكس، بالتالي كانت مسألة تتعلق بمحاولة بناء هامش معين".

وفي تلك المرحلة، سأل بيريز إن كان ماكس يقوم بالأمر نفسه (أي الالتزام بوتيرة أخفض)، مضيفاً أن السائقين كانا يضغطان "دون سبب" بالنظر إلى المخاوف من الموثوقية. حيث أكد هورنر أنه يتفهم سبب قلق بيريز.

فقال: "هذا ما تقوم به حين تقود السيارة المتصدرة. تريد أن تعرف على الدوام هدف ووتيرة السيارة التي تلاحقك. ذلك أمر طبيعي بالكامل. بالنسبة لنا كفريق، كنا قلقين من أية مشكلة في الموثوقية وكيفية التعامل معها".

واسترسل: "حالما بدا أنه لا توجد مشكلة في البيانات، بات السؤال يتمحور حول السماح لهما بمواصلة المنافسة، ومن ثم قام كل منهما بإدارة وتيرته في اللفات الخمس الأخيرة".

لكن هورنر أشار بوضوح إلى أنه كان للسائقين حرية المنافسة، فقال: "السبب الوحيد لمناقشة الوتيرة هو القلق حيال مسألة ذراع نقل الحركة".

وأضاف: "حينها كنا نفكر، حسناً لنطلب منهما خفض وتيرتهما معاً. لكن حالما بدا واضحاً أنه لا مشكلة في البيانات، تركنا لهما حرية المنافسة مجدداً".

وأوضح هورنر أن الفريق كان مسروراً من ضغط فيرستابن في آخر السباق لتسجيل اللفة الأسرع.

فقال: "كلا السائقين كانا يمتلكان المعلومات. حينها كان سيرجيو يمتلك اللفة الأسرع وقد سأل عن ذلك، وكان يعلم أن ماكس سيحاول. قال ماكس على اللاسلكي أن اللفة الأسرع تعني له الكثير، بالتالي لا سبب كان يمنعنا من تركه - أو سيرجيو - ليحاول ذلك".