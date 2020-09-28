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هورنر: قصور الطاقة على محرك هوندا عزّز تأخّر السرعة القصوى لريد بُل في سوتشي

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هورنر: قصور الطاقة على محرك هوندا عزّز تأخّر السرعة القصوى لريد بُل في سوتشي

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ تراجع السرعة القصوى للفريق في سباق جائزة روسيا الكبرى "ازداد سوءًا" عبر فقدان طاقة البطارية الإضافية على محرك هوندا على المقاطع المستقيمة الطويلة.

صعّبت طبيعة حلبة سوتشي - مع قلّة مناطق الكبح الثقيلة والمقاطع الطويلة التي تحتاج إلى سرعة قُصوى - على المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية استعادة طاقة كافية خلال كل لفة لقطع كامل مسافة الحلبة مع أقصى دفعة للطاقة.

وينتج عن ذلك ما يُعرف بـ"قصور الطاقة" - وذلك عندما يفقد المحرك دفعة الطاقة الإضافية من البطارية البالغة 160 حصانًا بالقرب من نهاية المقاطع المستقمية.

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ومع رسالة ريد بُل اللاسلكية إلى ماكس فيرشتابن بأنّه بدأ يفقد ستة أعشار من الثانية على المقاطع المستقيمة لصالح المتصدر فالتيري بوتاس، كان من الواضح أين تقع أفضلية مرسيدس.

لكن هورنر قال بأنّ الأداء في روسيا لم يمثّل ما تقوم به هوندا على حلبات أخرى حيث تكون استعادة الطاقة أسهل.

"أعتقد بأننا كنا سنواجه الصعوبات دومًا على هذه الحلبة. حيث واجهنا قصور الطاقة كثيرًا هنا، وكان لذلك تأثير كبير في اعتقادي" قال هورنر.

وأضاف: "لذلك أعتقد بأنّ ذلك زاد سوءًا مع مشكلة استعادة الطاقة، لكننا علمنا ذلك قبل أن نأتي إلى هنا. وعليه كنّا سنواجه سباقًا أكثر صعوبة هنا على أية حال".

ولم يعتر هورنر شك بأنّ مرسيدس كان لديها السيارة الأسرع في روسيا، لذلك كان مركز الوصافة الذي حققه فيرشتابن نتجة أفضل على الأرجح ممّا كان يأمُل الفريق واقعيًا.

حيث قال: "أعتقد بأنّ مرسيدس امتلكت السيارة الأسرع نهاية هذا الأسبوع. استفدنا بالطبع من عقوبة لويس، لكنني أعتقد بأنّ ماكس تمكّن من استخلاص كل ذرة أداء من السيارة طيلة هذه الجولة. إنها أفضل نتيجة لنا هنا خلال السنوات الست التي استضافت فيها الحلبة البطولة".

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وعند سؤاله إذا ما شعر بأنّ فيرشتابن كان يقدم أداءً أعلى من قدرات السيارة في الوقت الحالي، قال هورنر: "حسنًا، السيارة ستتمتع فقط بالوتيرة التي يستخرجها من يقودها".

واختتم: "نعلم أن ماكس يقود ضمن مستوى عالٍ للغاية، ونعلم كذلك أن لويس قادر على ذات الأمر. لفة ماكس في التصفيات كانت استثنائية، كما أنه لم يرتكب أخطاء في السباق على الإطلاق. كان أداؤه محسوبًا وناضجًا للغاية".

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