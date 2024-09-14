قرار فيا بشأن قانونية أجنحة مكلارين ومرسيدس "سيشجع" ريد بُل على اتباع ذات النهج
قال كريستيان هورنر أن اعتراف فيا بقانونية الأجنحة الأمامية على سيارات مكلارين ومرسيدس – بعد المطالبة بتوضيح بشأن مرونتها – سوف "يشجّع" ريد بُل على اتباع نهج مشابه.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
طالبت ريد بُل وفيراري بعد سباق مونزا بإجابات حاسمة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حول قانونية تصاميم الأجنحة الأمامية على سيارات مكلارين ومرسيدس، حيث رأى الفريقان بأنها كانت تنثني بشكل واضح على المسار.
وكانت فيا تراقب مستويات مرونة الأجنحة على المسار منذ جائزة بلجيكا الكبرى، وأقرت بأن جميع أجنحة 2024 شرعية ضمن نطاق القوانين.
لكن هورنر صرّح بأن قرار الكيان الحاكم بقانونية هذه الأجنحة سيشجّع على الأرجح فريقه كي يسعى لتصميم مشابه – ذلك الذي يلبّي اختبارات الأحمال ولكن في ذات الوقت يقدّم المرونة الانسيابية ضمن الأوضاع الديناميكية.
حيث قال: "أعتقد بأن الأمر الأهم لفريقي، ومثلما هو الحال مع كل هذه الأمور، هو الوضوح دومًا. هل هذا الشيء مقبول أم لا؟ وإذا ما كان مقبولًا، فإن ذلك عندها يشجّعك على السعي لحلول مشابهة لفريقك".
وأضاف: "واضع القوانين لديه كل المعلومات المتاحة بطبيعة الحال، ولديهم كل التحليلات من خلال وضعهم كاميرات على العديد من السيارات مؤخرًا".
وتابع: "وبالتالي يجمعون تلك البيانات، وعليه وكما قلت، إذا ما قالوا بأن ذلك الأمر مقبول، عندها تسعى بنفسك في ذات الطريق".
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