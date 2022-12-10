هورنر: قرار بينوتو بالاستقالة كان "صعباً جداً" عليه
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن قرار استقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد "صعب جداً"، وذلك على ضوء الإحباطات التي رافقت أداء الحصان الجامح في موسم 2022 المنصرم للفورمولا واحد.
بعد فشل فيراري بتحقيق اللقب هذا العام، قدم بينوتو استقالته حيث شعر بأنه لم يحظَ بالدعم الكافي من قبل إدارة العلامة الإيطالية العريقة.
وقبلت فيراري قرار بينوتو بالاستقالة حيث تبحث تفاصيل تعيين بديل عنه، حيث يبدو فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو كبديل محتمل.
وقد يؤثر رحيل بينوتو على أداء فيراري في مواجهة ريد بُل منافستها الأساسية، حيث أثنى هورنر على العمل الجيد الذي قام به المدير الراحل في مارانيللو.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش حفل جوائز "فيا" في إيطاليا، إن كان قد تفاجأ بقرار فيراري، ردّ هورنر: "أعتقد وبكل صراحة وحيادية تجاه ماتيا، أنه قام بعمل جيد جداً في العمل على تقديم سيارة تنافسية جداً ومحرك هذا العام، بالتأكيد".
وأكمل: "لقد التزم معهم لفترة طويلة ضمن مسيرته المهنية وحياته مع فيراري، وأنا واثق أنه كان من الصعب جداً له أن يترك صفوف الفريق بعد كل هذه الفترة".
وأردف: "لذا، بالطبع، هناك ضغط كبير على كاهل الفريق لأنه فريق عالمي ومصنعيّ. أعتقد أن المدير المقبل سيكون السادس منذ أن كنتُ مع ريد بُل، من الواضح أن هناك الكثير من الضغط في هذا المنصب".
شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
تصوير: صور موتورسبورت
- وولف: العلاقة مع بينوتو منكسرة لدرجة تحول دون انضمامه إلى مرسيدس
- براندل: فضّ الشراكة بين فيراري وبينوتو يبدو "غريباً"
- التعقيدات الإضافية التي تواجه فيراري سعياً وراء بديل عن بينوتو
- بينوتو يستقيل من منصبه كمدير لفريق فيراري في الفورمولا واحد
- لوكلير: الناس ينسون تقدّم فيراري في ظلّ شائعات مغادرة بينوتو
وكان هورنر متواجداً ضمن حفل جوائز "فيا" لاستلام أولى جوائز ريد بُل كمصنّع منذ 2013.
وتعقيباً على المعركة في مواجهة فيراري خلال الموسم المنصرم، أشار إلى فوز ماكس فيرستابن في إيميليا رومانيا كمفتاح أساسي في هيمنة ريد بُل بعد بداية صعبة للموسم.
فقال: "أعتقد أنهم امتلكوا السيارة الأسرع في بدايات الموسم".
وتابع: "لكننا كنا قادرين على الردّ بسرعة وبطريقة فعالة. موسمنا كان يتألف من 21 سباقاً بسبب الانسحاب المزدوج في السباق الأول".
وأردف: "بالنسبة لي، كانت جولة إيمولا مفصلية مع السباق القصير ومن ثم الفوز، وتحقيق الثنائية والتغلب على فيراري على أرضهم، كان ذلك خطوة معنوية كبيرة للغاية بالنسبة لنا، وأثرت عليهم كذلك".
واختتم: "أعتقد أننا وعندما كنا نطوّر السيارة، وقمنا بتحسينها وخففنا من الوزن، وبالتالي زادت سرعتنا".
لوكلير يتوقع "انتقالاً سلساً" تحت قيادة مدير فريق فيراري الجديد
لوكلير: "لا رضى" جراء الفصل بين سيارتي ريد بُل ضمن الترتيب العام
أحدث الأخبار
أستون مارتن: سيارة 2025 ستكون أول ثمرة لنفق الهواء الجديد
قال دان فالوز المدير التقني لدى أستون مارتن أن نفق الهواء الجديد سيكون جاهزاً للمساهمة في تطوير سيارة الفريق لموسم 2025 في الفورمولا واحد.
العطيّة يتوقّع عودة ألونسو إلى داكار في المستقبل
يعتقد ناصر العطيّة سائق تويوتا أنّ فرناندو ألونسو سيعود للمشاركة مرّة أخرى في رالي داكار في المستقبل، وذلك بعد أن أثار الإعجاب بوتيرته خلال محاولته الأولى قبل ثلاثة أعوام.
فيرشتابن يتلقى كأس البطولة في حفل توزيع جوائز "فيا"
حصل ماكس فيرشتابن على كأسه الثانية لظفره بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد للموسم الثاني على التوالي، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز "فيا" ليلة الجمعة.
روفانبيرا يتوقّع منافسة أكبر على اللقب بانتقال تاناك إلى فريق "ام-سبورت"
يتوقّع كالي روفانبيرا مواجهة تحدٍ أكبر للدفاع عن لقبه في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في 2023 بعد وجود سائقين فائزين في الفرق الثلاثة على إثر انتقال أوت تاناك إلى فريق "ام-سبورت".