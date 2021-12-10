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هورنر: قراراتٌ غير مسؤولة في أبوظبي ستجعل من التحكيم في الفورمولا واحد "أضحوكة"

من قبل:
, محرر

دعا كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى ثباتٍ في قرارات الحكام خلال جائزة أبوظبي الكبرى الختامية التي ستحدد هوية الفائز في اللقب، محذراً من أن غياب ذلك قد يجعل من التحكيم في البطولة مجرد "أضحوكة".

هورنر: قراراتٌ غير مسؤولة في أبوظبي ستجعل من التحكيم في الفورمولا واحد "أضحوكة"

سُلطت الأضواء على العملية التحكيمية في الفورمولا واحد بعد عدة حوادث مثيرة للجدل جمعت بين المنافسين على اللقب لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وكان الهولندي قد نفد من العقوبة بعد حادثة المنعطف الرابع في البرازيل، وهو قرار وصفه توتو وولف مدير فريق مرسيدس "بالمضحك" - لكنه تلقى عقوبتين في سباق جدة عندما كان ينافس هاميلتون.

وصرّح سائق ريد بُل يوم الخميس في أبوظبي عن شعوره بأنّه لا يتلقى معاملة عادلة من قبل الحكام، بينما تكلم هورنر اليوم الجمعة مع وسائل الإعلام مشدداً على أهمية الثبات في تطبيق القوانين.

فقال: "مجدداً، المسألة تتمحور حول الثبات، الثبات في تطبيق القوانين".

وأكمل: "ما حصل في المنعطف الرابع، أياً كان ما حصل، يجب أن يُطبّق على هذا السباق".

وتابع: "الابتعاد عن الثبات واختراع أي شيء والقول بأننا سنطبقه الآن، سيجعل من التحكيم في البطولة مجرد أضحوكة".

وكان هاميلتون قد وصف منافسه فيرشتابن على اللاسلكي في السعودية "بالسائق المجنون ****"، وذلك بعد أن دفعه خارج المسار في المنعطف الأول، الأمر الذي أدى إلى تطبيق عقوبة خمس ثوانٍ على الهولنديّ.

وقبيل الجولة الختامية في أبوظبي، أصدر مايكل ماسي مدير السباقات تحذيراً للسائقين بأن أي تصرف غير رياضي أومحاولة التسبب بالحوادث سينتج عنه خصم للنقاط.

من جهته، أشار وولف إلى أن هذا التنبيه يعتبر أمراً إيجابياً للحفاظ على التنافس نظيفاً، كي لا تُحسم البطولة في أروقة الحكام بدلاً من الحلبة.

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لكن هورنر يشعر أن المسألة بحاجة إلى ثبات في تطبيق القوانين، مشيراً إلى أن القوانين موجودة منذ بداية الموسم.

فقال: "تلك القوانين التي تمت الإشارة إليها في مذكرة ماسي، لطالما كانت موجودة من الأساس".

وتابع: "ذلك ليس بالأمر الجديد الذي تمّ تطبيقه لهذه الجولة وحسب".

وأردف: "لا أحد يريد أن تنتهي البطولة في أروقة الحكام أو على الحصى. نريد أن نرى سائقين عملاقين يتنافسان جنباً إلى جنب في هذه الجولة. هذا ما نريده كفريق، وهذا ما يريده ماكس كسائق. عليهم أن يحافظوا على الثبات في تطبيق القوانين".

واسترسل: "يمكن أن نتفهم سبب رغبة توتو ولويس بذلك، نظراً لأنهم متأخرون بعدد الانتصارات. لكن لا أحد حقاً يتجه للسباق وهو يفكر بالحوادث".

واختتم: "هناك الكثير من التكهنات بالطبع، لكن تركيزنا هو محاولة الفوز على المسار وذلك عبر اجتياز العلم المرقط أولاً".

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