هورنر: قد تتغيب فرق الفورمولا واحد عن السباقات للبقاء ضمن سقف النفقات

المطالبة برفع سقف النفقات بسبب التضخم العالميّ وارتفاع تكاليف الشحن، بدأت منذ بداية هذا الموسم.

كما أشار سابقاً روس برون المدير الإداري للبطولة إلى أن المسألة ستُحل.

لكن بعض الفرق ما زالت تعارض أية تغييرات في السقف البالغ 140 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 1.2 مليوناً إضافية، طوال 22 سباقاً.

وبسبب هذا السقف فإن الفرق باتت تدرس بحذر جميع تحديثاتها، إضافة إلى مراقبة المنافسين كذلك وما يجلبونه من قطع جديدة، وسط شكوك حيال مدى الالتزام بالقانون.

حيث قال هورنر: "أعتقد أننا بحاجة إلى الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’، لحل مسألة التضخم. لأنني أعتقد أنه هناك ربما سبعة فرق ستحتاج للتغيب عن السباقات الأربعة الأخيرة من أجل البقاء تحت سقف النفقات".

وأردف: "لا يتعلق الأمر بالفرق الكبيرة وحسب، بل بفرق الوسط التي تعاني للغاية مع التضخم الذي سيزداد سوءاً في النصف الثاني للموسم".

وتابع: "أعتقد أنه من واجب ’فيا’ الاهتمام بالوضع. أعلم أنهم يأخذون الموضوع بجدية، لأننا كما قلتُ، وصلنا لمرحلة ربما ستحتاج بعض الفرق - وفق الأرقام من جولة إسبانيا - إلى التغيب عن بضع جولات!".

بالمقابل، أوضح هورنر إلى أنه لا يريد المخاطرة بالخروج عن سقف النفقات ومواجهة عقوبات.

فقال: "أعتقد أنه لا أحد يريد التواجد في مثل ذلك الوضع، لهذا أعتقد أن ’فيا’ بحاجة للتطرق إلى المسألة في الأشهر الستة في النصف الثاني، لأن فواتير الطاقة، تكلفة المعيشة، نرى أن تكاليف كل شيء ترتفع بشكل كبير".

وأكمل: "الفورمولا واحد ليست استثناءً. أسعار الشحن تضاعفت أربع مرات. ذلك أمر خارج عن إرادتنا".

من جهة أخرى، أكد أوتمار زافناور مدير فريق ألبين أنه سيواصل الاعتراض على أية زيادة لسقف النفقات.

فقال: "نحن لا نؤيد ذلك. لقد حددنا الميزانية مبكراً وكنا نتوقع مثل هذا التضخم".

وأكمل: "بالنسبة لنا، ذلك ليس مفاجئاً، قمنا بالتخطيط له من أجل البقاء ضمن السقف".

ورداً على ادعاءات هورنر بأن بعض الفرق قد تتغيب عن بعض السباقات، شدد زافناور أن تلك الفرق ستقلص من ميزانية التطوير ببساطة.

فقال: "هناك الكثير من المال يصرف على التطوير. بالتالي سيتمّ خفضها".