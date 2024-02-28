هورنر في طريقه إلى البحرين مع اقتراب القرار بشأن مستقبله في الفورمولا واحد
يتجه كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، إلى جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024، حسبما علم موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وسط اقتراب إعلان القرار بشأن مستقبله مع العلامة النمساوية.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل
سام بولكسهام/ صور لات
الادعاءات ضد هورنر
وجد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل نفسه ضمن جدل كبير وسط ادعاءات موجهة له من قبل إحدى الموظفات، كما أن ريد بُل بدأت تحقيقاً مستقلاً للنظر في المسألة
خضع هورنر لتحقيق من قبل عملاق مشروبات الطاقة ريد بُل عقب اتهامات وجهت إليه من قبل إحدى الموظفات.
وعينت ريد بُل محامياً مستقلاً للنظر في الأمر، كما تم إجراء مقابلات مع هورنر وأفراد آخرين متورطين لمحاولة الحصول على صورة واضحة للوضع.
لكن هورنر من جهته نفى بشدة ارتكاب أية مخالفات في هذا الشأن.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من ريد بُل منذ بداية التحقيق، لكن هناك تكهنات بأن قراراً بشأن نتيجة التحقيق قد يكون وشيكاً - وقد يصدر حتى قبل بدء الفعاليات على الحلبة في افتتاح موسم الفورمولا واحد هذا الأسبوع في البحرين.
ورغم الغموض الكبير حول الوضع، لكن هورنر واصل عمله كمدير للفريق.
حيث تواجد خلال اختبارات ما قبل الموسم في البحرين الأسبوع الماضي وكان في مصنع الفريق في ميلتون كينز هذا الأسبوع لمواصلة الاستعدادات لبداية الموسم.
ويبدو أنه الآن في طريقه إلى البحرين ومن المقرر أن يصل في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وهذا يعني أنه لن يصل في الوقت المناسب للانضمام إلى الأنشطة الإعلامية التي تجري في حلبة الصخير، لكن هورنر عادة ما يتخطى مثل هذه الأيام الإعلامية في السباقات خارج أوروبا ويتوجه إلى الحلبة قبل بدء التجارب الحرة.
وقد يشير وجود هورنر في البحرين إلى أن ريد بُل تميل نحو قرار بتبرئته من أية مخالفات في هذا الشأن، على الرغم من الاعتقاد بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.
وأثار الغموض حول وضع ريد بُل بعض القلق بين المقربين من الفريق، حيث كتبت فورد شريك المحركات المستقبلية إلى رسالة إلى ريد بُل لحثها على إصدار النتائج في أسرع وقت ممكن.
وضمن رسالة حصلت على نسخة منها وكالة الأنباء الأسوشيتد برس، كتب الرئيس التنفيذي لفورد جيم فارلي أن العملاق الأمريكي للسيارات "محبط بسبب قلة الشفافية تجاهنا إزاء تفاصيل هذه المسألة، نحن، شركاؤكم، ونتطلع قدماً لتلقي ردّ كامل بجميع موجودات التحقيق".
كما طالب فارلي أن تعير ريد بُل "انتباهاً سريعاً وجدياً" للمسألة.
ودخلت فورد في شراكة مع قسم ريد بُل لوحدات الطاقة للعمل بدءاً من موسم 2026، لكنها بدأت بالفعل النشاطات الإعلانية المصاحبة لهذه الشراكة.
وأوضح فارلي أن فورد بصفتها شركة عائلية، ليست مسرورة من كيفية سير الأمور، معبراً عن عدم رضاه حيال تجاهل الطلبات المتكررة بمزيد من الشفافية.
حيث جاء في الرسالة: "كما أشرنا سابقاً، وبغياب أية ردود شافية، فإن القيم التي تتبناها فورد غير قابلة للنقاش".
وتابع: "من المهم جداً أن يُظهر شركاؤنا التزاماً حقيقياً بنفس القيم. أنا وفريقي متاحون في أي وقت لمناقشة هذه المسألة. كما أننا نصرّ ونأمل إيجاد حل نتفق عليه جميعاً".
"نحن محبطون أيضاً من عدم وجود شفافية كاملة حول هذا الأمر معنا، شركائكم التجاريين، ونتطلع إلى تلقي تقرير كامل عن جميع النتائج."
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