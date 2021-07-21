هورنر في إشارة إلى سلوك وولف: "من غير المقبول" الضغط على الحكام

بدا هورنر غاضباً من الطريقة التي تمكن بها توتو ولف مدير فريق مرسيدس من التكلم مع الحكام خلال مداولات اتخاذ قرارهم حيال الحادثة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن خلال اللفة الأولى من سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

وبعد أن نُصح وولف عبر اللاسلكي من قبل مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد للذهاب والتكلم مع الحكام، ذهب هورنر إلى هناك بنفسه للتأكد من أن وجهة نظر فريقه لن يتم تجاهلها.

لكنه يعتقد بأن حصول الفريق على وصول مباشر إلى الحكام أثناء مداولات اتخاذ قراراتهم، لا يجب أن يكون مسموحاً.

حيث قال هورنر تعليقاً على سبب ذهابه إلى الحكام: "رأيت توتو، الذين كان يسعى للضغط على الحكام، وسمعته أنه سيذهب إلى هناك، لذا ذهبتُ أنا كذلك كي أضمن تمثيل وجهة نظر فريقنا".

وتابع: "لا أعتقد أنه يجب السماح لمدير فريق بالضغط على الحكام. يجب أن يبقوا بعيداً وألا يؤثروا على قرارهم".

واسترسل: "بالنسبة لي، من غير المقبول التوجه إلى هناك والضغط على الحكام. أردتُ أن أضمن تواجد توازن في وجهات النظر، بدلاً من محاولة التأثير والضغط على الحكام".

بالمقابل، يرى هورنر أنه من مصلحة الرياضة أن يتداول الحكام قراراتهم بمعزل تامٍ عن أية ضغوطات أو تأثيرات من أطراف خارجية.

فقال: "لا أعتقد أنه يجب التدخل في عمل الحكام. هم بحاجة للهدوء والصفاء لاتخاذ قراراتهم".

وأردف: "ذهبت لرؤيتهم لأنني سمعتُ أن توتو كان هناك، يقدم حجته. ولا بد من وجود توازن في الآراء، ولا أعتقد أنه يجب السماح لأحد برؤية الحكام".

لكن وبالرغم من وجهة نظر هورنر، لكن ماسي لا يجد مشكلة في سياسة انفتاح الحكام على آراء الفرق.

فقال: "لو حصلت حادثة، فإننا بعد السباق ندعو الفرق والسائقين للمثول أمام الحكام".

واختتم: "كانت لدينا حالة في مونزا العام الماضي عندما ذهب لويس وتكلم مع الحكام وفهم ما حصل ورأى الصورة الأكبر. خلال تعليق السباق، توافرت الفرصة، ولا أرى سبباً يمنع ذلك".