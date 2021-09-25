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هورنر: فيرشتابن "ليس لديه ما يخسره" في معركة اللقب أمام هاميلتون

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن سائقه ماكس فيرشتابن "ليس لديه ما يخسره" في معركة لقب الفورمولا واحد أمام لويس هاميلتون، إذ يرى بأنّ لا شيء سيتغيّر في مقاربته بالرُغم من الضغوطات التي تفرضها البطولة.

هورنر: فيرشتابن "ليس لديه ما يخسره" في معركة اللقب أمام هاميلتون

يخوض فيرشتابن حاليًا أولى معاركه على لقب الفورمولا واحد، حيث يتصدر الترتيب أمام بطل العالم سبع مرات هاميلتون بفارق 5 نقاط مع بقاء 8 سباقات على نهاية الموسم.

واصطدم هاميلتون وفيرشتابن ببعضهما البعض في مناسبتين هذا العام بينما كانا يتنافسان على مركز على المسار. إذ وبعد حادثتهما على سرعة عالية في سيلفرستون في يوليو/تموز الماضي، انسحب كلا السائقين في مونزا قبل أسبوعين إثر اصطدامهما ببعضهما البعض عند المنعطف المزدوج الأول.

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وقد وجد المراقبون أنّ فيرشتابن هو من يقع عليه اللوم بالقدر الأكبر في تلك الحادثة، وعليه تلقّى الهولندي عقوبة التراجع 3 مراكز من مكان تأهّله في جائزة روسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وكان هاميلتون قد صرّح يوم أمس الخميس في روسيا باعتقاده أنّ ضغط المنافسة على أول لقب قد يكون متزايدًا على كاهل فيرشتابن، مقارنًا ذلك بمعاناته الشخصية خلال موسمه الأول في المنافسة على اللقب في 2007.

وقد رفض فيرشتابن ذلك الادّعاء، قائلًا بأنّه يُظهر أن غريمه البريطاني "لا يعرفه بشكل جيد".

هذا واتّفق هورنر مع سائقه بأنّه لم ير أيّ تغيير في مقاربة الهولندي تحت ضغط المنافسة على لقب الفورمولا واحد.

فقال: "لا أرى أيّ تغيير في مقاربته على الإطلاق. إنّه سائق يافع، ويضغط بكل قوته، وليس لديه ما يخسره. فهو لا يجلس وفي جُعبته حزمة من البطولات ويدافع عن اللقب، إنّه المتحدّي وليس المدافع".

وأضاف: " تلك هي المقاربة التي يهاجم بها وينافس على البطولة، وعندما ترى الضغط الذي كان عليه مع جمهور موطنه في زاندفورت، فليس هنالك ضغط أكبر من ذلك. والطريقة التي تعامل بها مع هذا الوضع تحديدًا كانت مثيرة للإعجاب على نحو كبير".

وتابع: "إنّه يستمتع بالفعل بهذه المعركة. لم نتواجد في هذا الموقف منذ فترة طويلة للغاية. وهذا مثير بالنسبة له، ومثير ومحفّز لكامل الفريق".

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من جهته، وعند سؤاله إذا ما يعتقد بأنه ستكون هنالك المزيد من الصدامات بين ثنائي معركة اللقب، أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس - الذي سبق ووصف ما قام به فيرشتابن في حادثة مونزا "بالمخالفة التكتيكية" - قائلًا: "أعتقد بأنهما يدركان ماذا يفعلان بشكل كبير. إذا ما أراد كلاهما تفادي الاصطدامات، فستكون لدينا حوادث أقل. وإذا رغبا عكس ذلك، كونهما يشعران أنه من حقّ أي منهما ألّا يتراجع أو يترك مساحة، فستكون لدينا المزيد من الاصطدامات. فلسنا نحن من يجلس داخل السيارات".

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