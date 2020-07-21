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هورنر: فيرشتابن كفّر عن حادثه قبل السباق من خلال تحقيق منصّة التتويج في المجر

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هورنر: فيرشتابن كفّر عن حادثه قبل السباق من خلال تحقيق منصّة التتويج في المجر
من قبل:
21-07-2020

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ سائقه ماكس فيرشتابن كفّر عن خطئه من خلال تحقيق المركز الثاني ضمن جائزة المجر الكبرى وذلك على إثر حادثه أثناء توجّهه إلى شبكة الانطلاق قبل السباق.

انزلق الهولندي في الأجواء الرطبة واصطدم بالجدار عند مخرج المنعطف الـ 12 ما ألحق ضررًا بجناحه الأماميّ ونظام التعليق.

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1"، كشف هورنر أنّ فيرشتابن كان سيتوجّه بالسيارة نحو خطّ الحظائر، لكنّ الفريق قرّر محاولة تصليحها على شبكة الانطلاق، ليُكمل الميكانيكيون العمل مع بقاء ثوانٍ قليلة متبقية على علامة الخمس دقائق.

وتقدّم فيرشتابن من المركز السابع إلى الثالث خلال اللفّة الافتتاحيّة وتشبّث بالمركز الثاني بعد وقفات الصيانة بالرغم من ضغط فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

واعتبر الهولندي النتيجة بمثابة "فوز" بعد الدراما التي سبقت السباق.

وقال هورنر: "لقد كفّر ماكس عن خطئه".

وأضاف: "أعتقد بأنّه بذل جهدًا للخروج عن المسار في لفّة توجّهه إلى شبكة الانطلاق، أعتقد بأنّه خرج عن المسار ثلاث مرّات وكاد أن ينتهي كلّ شيء هناك".

وأردف: "اتّخذنا قرارًا متأخّرًا بعد أن تمكّن من مواصلة القيادة والإبقاء على السيارة تعمل بإرساله إلى شبكة الانطلاق بعد أن كان سيدخل إلى خطّ الحظائر".

وأكمل: "اعتقد بأنّ كلّ شيء انتهى، لكن كان بوسعنا أن نلاحظ من البثّ التلفزيّ أنّ المشكلة فقط في ذراع وذراع ربط الإطار. قام الميكانيكيون بعملٍ مدهش اليوم لإكمال المهمّة في 20 دقيقة".

ثمّ تابع: "تلك عمليّة تتطلّب عادة ساعة ونصف. إنّه مدينٌ لهم بهذه النتيجة اليوم".

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وقال هورنر أنّ فيرشتابن كان "محظوظًا" بعدم التعرّض للمزيد من الضرر.

وقال بخصوص ذلك: "لو انكسرت الذراع العلويّة أو عمود التوجيه لانتهى كلّ شيء، لذا كان محظوظًا للغاية".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا أكملنا عمليّة الإصلاح مع بقاء 25 ثانية. لقد قام الشباب بعملٍ مدهش".

من جانبه علّق توتو وولف مدير فريق مرسيدس على خطأ فيرشتابن، قائلًا أنّ الراحل نيكي لاودا كان ليرفع القبعة للهولندي لو كان مديره.

وقال: "أوّلًا بالنظر إلى العمل الذي قام به هؤلاء الشباب من أجل تجهيز السيارة للسباق، فإنّ لاودا كان ليرفع القبّعة".

وأضاف: "لم يبدُ أنّ السيارة ستكون قادرة على المشاركة في السباق، لذا قام الشباب بعملٍ مدهش".

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الكاتب مروان الوافي

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