هورنر: فيرشتابن قدّم إحدى أفضل لفاته هذا الموسم في سوتشي

أشار هورنر بأنّ سائقه استفاد من الفجوة الهوائية من سيارة منافسه فالتيري بوتاس، إذ تمكّن من التغلّب عليه والتأهّل في المركز الثاني بفارق نصف ثانية عن لويس هاميلتون.

كما أنّ الهولندي وإلى جانب بوتاس قام باستخدام الإطارات المتوسطة "ميديوم" خلال القسم الثاني من التصفيات، فيما وضع هاميلتون إطارات "سوفت"، ما يعني بأنّ الاستراتيجيات المختلفة ستلعب دورًا هامًا في سباق يوم الأحد.

وكان فيرشتابن السائق الأخير الذي خرج إلى الحلبة من أجل القيام بلفته الأخيرة حيث حصل على الفجوة الهوائية من سيارة بوتاس والتي ساعدته على خطف المركز الثاني من الفنلندي.

"كان ذكيًا جدًا" قال هورنر، مضيفًا "لقد انتظر أن يتجاوزه بوتاس في نهاية لفته المؤهلة كي يبدأ بعمله، إذ استفاد من فجوة هوائية جيدة من سيارة بوتاس. لقد منحه ذلك عشرًا من الثانية حتى نهاية المنعطف الأوّل حيث توجّب عليه الحفاظ على أدائه الثابت حتى النهاية".

وأضاف "كانت لفة لا تُصدّق، إذ يُمكن القول بأنها كانت واحدة من أفضل اللّفات التي قدّمها هذا الموسم".

وتابع قائلاً "لقد قام ماكس بعملٍ رائع اليوم من خلال فصله لثنائي مرسيدس حيث سيبدأ سباقه على إطارات مختلفة عن تلك المستخدمة لدى هاميلتون، لذلك سنرى كيف ستتبلور الاستراتيجيات في الغد".