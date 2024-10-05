هورنر: فيرستابن يذكّرني بشوماخر التسعينات

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن سائقه وبطل العالم الثلاثي ماكس فيرستابن يذكّره بالبطل السباعي مايكل شوماخر ولكن في فترة التسعينات من مسيرة الألماني.

تعاني ريد بُل حاليًا من فترة صعبة للغاية من حيث تراجع الأداء بعد خسارة هيمنتها على مقاليد الفورمولا 1، حيث أتى آخر انتصارات العلامة النمساوية في جائزة إسبانيا الكبرى في يونيو/حزيران الماضي.

ومع تمكّن من مكلارين من اقتناص صدارة الصانعين وتوسيع الفارق أمام ريد بُل، يواصل فيرستابن الحفاظ على مستواه الجيد وعلى الفارق الذي يمتلكه أمام لاندو نوريس في ترتيب السائقين.

وقد أثنى هورنر على موهبة فيرستابن الكبيرة وشبّهه بمايكل شوماخر في حقبة التسعينات.

حيث قال: "لدى ماكس قدرة فريدة على العمل حول المشكلات وتجاوزها. وذلك يذكرني بأسلوب قيادة مايكل شوماخر في تسعينات القرن الماضي".

وأضاف: "ماكس بمقدوره قيادة السيارة أفضل من أي سائق آخر ولهذا يمتلك القدرة على التعامل مع تلك المشكلات".

وتابع: "وقد رأينا عدم الاستقرار الكبير الذي عانت منه السيارة في مونزا، كان ذلك اختلافًا ضخمًا بين بياناتنا من جهاز المحاكاة والأرقام التي رأيناها على المسار".