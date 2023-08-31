هورنر: فيرستابن "ليس روبوتاً" في تعامله مع ضغوطات سباق هولندا

عادت جولة هولندا إلى روزنامة البطولة بفضل الشعبية الهائلة التي يمتلكها فيرستابن، حيث شهدت حلبة زاندفورت حشوداً غفيرة ملأت المدرجات باللون البرتقالي، قادمة من جميع أنحاء أوروبا.

والحقُ أن فيرستابن لم يخيّب بعد آمال مشجعيه، حيث حقق الفوز بسباق موطنه أمام المدرجات التي كانت ممتلئة عن آخرها.

ورغم الظروف الجوية المتقلبة وهطول الأمطار مرتين وتغيّر الاستراتيجيات المتواصل، لكن هيمنة الهولندي لم تتأثر حيث بدا متحكماً بسباقه محرزاً فوزه التاسع على التوالي ليعادل الرقم القياسي الذي كان يحمله سيباستيان فيتيل.

لكن وفقاً لـ هورنر، فإن ثقلَ التوقعات المرتفعة لم يكن سهلاً على بطل العالم مرتين.

حيث قال: "بالطبع، أنت لست روبوتاً (في مواجهة كل تلك الضغوط والتوقعات). يمكن أن نرى ذلك واضحاً على وجهه، لديك 100 ألف هولندي يغنّون النشيد الوطني".

وأكمل: "إنها لحظة هامة بالنسبة له، ولأي سائق على حلبة موطنه، أعتقد أن العائلة الملكية كانت هنا أيضاً لرؤيته قبل دخوله السيارة".

وتابع: "هناك الكثير من التوقعات على كاهله. لا بد أن حملاً هائلاً انزاح عن كاهله حين خرج من الحلبة وقد حقق تلك التوقعات".

واسترسل: "أعتقد أن الضغط موجود على الدوام. إنه يمتلك فريقاً جيداً من حوله. كما أنه لم يقم بأية إجراءات إضافية مخصصة لهذه الجولة بل تعامل معها كأنها جولة اعتيادية".

وأشار هورنر إلى برودة أعصاب فيرستابن خاصة بعد الصعوبات في لفاته السريعة خلال القسم الأول للتصفيات، إضافة إلى الطريقة التي شق بها طريقه بعد وقفة صيانة متأخرة على إطارات انترميديت.

حيث يرى بأن مثل هذه اللحظات العصيبة كانت لتؤثر على أي سائق آخر.

فقال: "هناك عدة نقاط مفصلية في هذه الجولة. لفته الأولى في القسم الأول للتصفيات حين خرج عن المسار في المنعطف الأول وتعرض للإعاقة في اللفة التالية".

وأكمل: "كانت هناك غيوم سوداء قاتمة، وأعتقد أن كثيراً من السائقين كانوا ليتأثروا بمثل تلك الضغوطات".

وتابع: "مجدداً، حين خرج من وقفة الصيانة خلف الكثير من السيارات، وشقّ طريقه للأمام بتلك الطريقة…".

واسترسل: "هناك الكثير من السائقين الذين كانوا ليتحطموا تحت الضغط، لكنه أبقى رأسه مرفوعاً وكان ذلك مذهلاً حقاً".

ورغم تصريحات فيرستابن بأنه غير مهتم بالأرقام القياسية، لكن هورنر يرى بأن الهولندي "سيكون فخوراً جداً" بما حققه في موسم 2023.

فقال: "أعتقد أنه فخور بما يحققه وما يقوم به. الرقم القياسي الذي يحمله سيباستيان (فيتيل) منذ 2013.. الفوز بتسعة سباقات على التوالي أمر جنوني".

واختتم: "تحقيق هذا الإنجاز مع سائق آخر، لهو أمر لا أعتقد أن أياً منا كان يتخيله".