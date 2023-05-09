هورنر: فيرستابن كان ليهزم بيريز على نفس الاستراتيجية

حصل كلا السائقان على خيار البدء بإطارات ميديوم أو هارد. لكن بيريز منطلقاً من المركز الأول اختار بدء سباقه على إطارات ميديوم لأنه لم يرغب بالمخاطرة بخسارة مركزه، بينما انطلق زميله فيرستابن تاسعاً على إطارات هارد.

وأظهرت محاكاة ريد بُل أن استراتيجية بيريز أسرع بثلاث ثوانٍ على مدار السباق من استراتيجية زميله الهولندي.

لكن بطل العالم تمكن من تسجيل لفات جيدة جداً في القسم الأول من السباق وأطال فترة بقائه على إطارات هارد لوقت متأخر.

وخرج من منصة الصيانة خلف بيريز لكن على إطارات ميديوم، بينما كان المكسيكي قد انتقل لإطارات هارد. وسرعان ما تجاوزه فيرستابن ليقتنص الصدارة ويفوز بالسباق.

وأشار هورنر إلى أن فيرستابن كان ليقدم وتيرة ممتازة حتى لو استعمل استراتيجية بيريز نفسها، نظراً لأدائه القوي.

فقال: "أعتقد أنه لو كان على الاستراتيجية الأخرى، فإنه كان ليقدم أداءً مماثلاً جداً".

وأكمل: "كان محبطاً من نفسه بعد التصفيات بسبب ذلك الخطأ، ولم يحصل على فرصة التعويض (بسبب العلم الأحمر في التصفيات)".

وتابع: "أعتقد أنه كان واثقاً من نفسه في السباق، وأراد إكمال المهمة بشكل مختلف قليلاً".

وأكد هورنر أنه كان ليدعم خيار فيرستابن بالاستراتيجية حتى لو لم تكن الأسرع نظرياً.

فقال: "قمنا بمناقشة الاستراتيجيات وجميع الاحتمالات، مع تقييم الإيجابيات والسلبيات".

وأردف: "ماكس مع فريقه من المهندسين أرادوا تلك الاستراتيجية. كنت مسروراً بالموافقة عليها. طالما أنهم يريدون ذلك، لا مشكلة لديّ".

كما يرى هورنر أنه من المفترض أن يشعر بيريز بالرضى من مركزه الثاني، بالرغم من خسارة الصدارة لسائق انطلق من المركز التاسع.

فقال: "أعتقد أن الرياضة جولات متتالية أليس كذلك؟ منذ أسبوع كان في المقدمة. لكنني لا أعتقد أنه سيكون محبطاً جداً".

وأكمل: "ما زال الفارق 18 نقطة عن المتصدر. لا أعتقد أن أحداً كان قادراً على هزيمة ماكس اليوم!".

وكشف هورنر أن بيريز لم ينجح ببناء فارق كافٍ خلال القسم الأول على إطارات ميديوم لأنه كان يرغب بحماية إطاره الأمامي الأيمن.

حيث يرى بأن المكسيكي ربما كان ليضغط أكثر لو علم مقدار التقدم الذي كان فيرستابن قادراً على تحقيقه.