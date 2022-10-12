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هورنر: فيرستابن كان "في كوكب آخر" هذا الموسم

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن سائقه ماكس فيرستابن كان "في كوكب آخر" خلال موسم 2022 الجاري في الفورمولا واحد، وذلك بعد حسم لقبه الثاني قبل أربع جولات من ختام الموسم.

هورنر: فيرستابن كان "في كوكب آخر" هذا الموسم

حسم فيرستابن لقب 2022 بفوز ساحق على حلبة سوزوكا، بالرغم من أنه كان هناك بعض الحيرة حيال منح كامل النقاط أو لا، لأن السباق قد تم تقصيره بسبب العلم الأحمر.

وهذا هو اللقب السادس للعلامة النمساوية بعد ألقاب سيباستيان فيتيل الأربعة بين 2010-2013.

حيث قال هورنر في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حسم اللقب قبل أربع جولات، إنه أداء مذهل حقاً".

وأكمل: "أعتقد أن ماكس كان في كوكب آخر لوحده، حيث هيمن على البطولة بمثل هذا النضج والأداء".

وتابع: "أعتقد بالطبع أن اللقب هذا أقل جدلية بكثير مما حصل في أبوظبي الموسم الماضي، فقد كانت معركة عمالقة العام الماضي".

وأردف: "طوال ثماني سنوات لم ينجح أحد بالاقتراب من لقب بطولة المصنّعين (الذي كانت تحجزه مرسيدس)، نأمل أننا سننجح بذلك هذا الموسم أيضاً".

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تصوير: ريد بُل

بالمقابل، أشار هورنر إلى أن الظروف كانت مختلفة عن الموسم الماضي.

فقال: "الفوز باللقب هو فوز باللقب. في هذا الموسم كانت الضغوطات أقل مما جرى في أبوظبي، لكن أهميته لا تقل عن ذلك".

وأكمل: "بالنسبة إلى ماكس، أن يصبح بطل عالم العام الماضي ويحمل الرقم 1 على سيارته، ويقود بمثل هذا التصميم في 2022، ويدافع عن لقبه بهذه الطريقة المسيطرة، ذلك أمر يبعث على السرور لنجاحه بالوصول إلى مستوى آخر هذا الموسم".

ويتفق هورنر مع الآراء بأن هناك ضغوطات أقل ضمن معركة لقب 2022 من قبل المنافسين، ما سمح لفريقه ريد بُل بالتقدم خطوة للأمام.

فقال: "أعتقد أن معركة الموسم الماضي كانت صراع عملاقين من الوزن الثقيل".

وتابع: "أعتقد أن تحقيق اللقب في الموسم الماضي أزاح عن كاهله عبء التوقعات، وبدأ بسحق المنافسين مباشرة هذا الموسم".

وأردف: "إنه يقدم أفضل أداء له، ويقود بشكل مذهل، الفريق يعمل على مستوى عالٍ للغاية. نحن فخورون جداً به من الواضح أنه يستمتع بهذه اللحظة".

واختتم: "لكن التركيز انتقل بسرعة صوب بطولة المصنعين. وتحقيق سيرجيو بيريز للمركز الثاني ضمن بطولة المصنعين".

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