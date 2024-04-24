هورنر: فيرستابن "عالي السرعة" قد يحكم الفورمولا 1 لكنّ ذلك لن يدوم إلى الأبد

حوّل فيرستابن البطولة إلى عرضٍ أحادي الجانب في المواسم القليلة الأخيرة، وذلك بالنظر إلى أنّ كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري كان السائق الآخر الوحيد الذي فاز بسباقٍ منذ جائزة أذربيجان الكبرى العام الماضي.

وبالرغم من أنّ منافسيه يبذلون كلّ ما في وسعهم لمحاولة اللحاق به وتقليص أفضليّة ريد بُل، لا تزال الحظيرة النمساويّة في مستوى لوحدها في المقدّمة.

ذلك يعني أنّه بالتزامن مع تمتّع فيرستابن بأفضل مستويات مسيرته، فقد أصبح من الحتمي تقريبًا حصد الهولندي للمزيد من الانتصارات في طريقه للفوز بلقب البطولة هذا العام.

وبحديثه حول مستوى عمل فيرستابن، قال كريستيان هورنر مدير الفريق: "إنّه يُقدّم أداءً عالي السرعة بمستوى دقيق".

وأضاف: "إنّه يُواصل إظهار الوتيرة التي قدّمها العام الماضي. أعتقد بأنّه فاز بـ 50 بالمئة من كلّ السباقات منذ جائزة الصين الكبرى 2019. فاز بـ 21 من أصل 23 سباقًا العام الماضي. إنّه في مستوى أداء مدهش ومتّحدٌ مع السيارة، ومع الفريق وهو يستمتع بالتسابق".

لكن في حين أنّ الأمور تبدو مثاليّة في الوقت الحاضر، قال هورنر أنّ التاريخ يُظهر أنّ فترات السيطرة قد تنتهي سريعًا، لهذا السبب لا يأخذ الفريق أيّ شيء على نحوٍ مسلّمٍ به.

وقال: "أعتقد بأنّ بوسعكم تقدير نجاحاته. ماكس موهبة خاصة. إنّها مرحلة ذهبيّة بالنسبة له، ومثلما شاهدنا مع كلّ سائقٍ آخر، فإنّها لن تدوم إلى الابد".

وأردف: "أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول الاستمتاع باللحظة. ولا توجد ضمانات على أنّنا سنكون قادرين على متحه سيارة كهذه كلّ عامٍ في الأعوام الخمسة المقبلة".

وبدت ريد بُل تحت ضغطٍ أكبر من منافساتها في بداية الموسم، لكنّ أفضليّة فيرستابن منذ جائزة اليابان الكبرى تُشير إلى أنّ الفريق عاد لتوسيع الفارق.