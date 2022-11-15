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هورنر: فيرستابن سيساعد بيريز في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2022

أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن ماكس فيرستابن سيساعد زميله سيرجيو بيريز في سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي لموسم 2022 في الفورمولا واحد، إن كانت الفرصة سانحة.

هورنر: فيرستابن سيساعد بيريز في سباق أبوظبي الختامي لموسم 2022

تسبب ماكس فيرستابن بالكثير من الجدل في إنترلاغوس حين رفض الانصياع لأوامر الفريق وترك زميله سيرجيو بيريز يتجاوزه في اللفة الأخيرة، حيث كان ذلك ليساعد المكسيكي في سعيه لتحقيق المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وسرعان ما سُمع هورنر على اللاسلكي وهو يعتذر من بيريز. لكنه لم يقل شيئاً لـ فيرستابن، على عكس ما هو معتاد في تهنئته على أدائه في السباقات.

وكلف قرار فيرستابن، زميله بيريز نقطتين ثمينتين، ما تركه يتعادل في النقاط مع شارل لوكلير سائق فيراري بـ 290 نقطة لكل منهما مع التوجه للسباق الختامي.

لكن لوكلير يمتلك عدد انتصارات أكبر في السباقات هذا الموسم، بالتالي فإن على بيريز التفوق على أصيل موناكو في أبوظبي.

وشدد فيرستابن أن لديه أسبابه التي دفعته لتجاهل أوامر الفريق، وأن المسألة قد تمت مناقشتها بينه وبين إدارة الفريق وبيريز، مباشرة بعد السباق.

وبعد تلك المناقشة، حاول هورنر التقليل من أهمية ما جرى مؤكداً أن فيرستابن وافق على مساعدة زميله في أبوظبي، بالرغم من كل هذه الدراما التي أحاطت بالنقاط.

حيث قال هورنر: "ذلك أمر قمنا بمناقشته بطبيعة الحال، خلف أبواب موصدة، وقد ناقشه السائقان كذلك".

وأكمل: "كفريق، فإن تركيزنا منصب تماماً على أبوظبي مع تعادل شارل وتشيكو بالنقاط، ونحن نقوم بأفضل ما بوسعنا لدعم سيرجيو لتحقيق المركز الثاني، ومن الواضح أن ماكس قد عبّر عن التزامه بذلك أيضاً".

وتابع: "على حدّ علمي، الأمر يتعلق بالسعي قدُماً للأمام وليس النظر إلى الخلف".

 

تصوير: ريد بُل

وحين سُئِل حول ما جرى والتعليقات عبر اللاسلكي، ردّ هورنر: "أعتقد أن المسألة نالت شهرة أكثر من محادثات فيراري اللاسلكية!".

وأكمل: "المسألة كالتالي: من الواضح للغاية وبالتوجه إلى أبوظبي كفريق، سنقوم بتقديم أفضل ما بوسعنا لمساعدة تشيكو على حسم المركز الثاني في البطولة".

وتابع: "إنها معركة مباشرة بينهما، فهما متعادلان بالنقاط، أياً كان ما بوسعنا تقديمه كفريق - وماكس أيضاً جزء من الفريق - سنقوم به لمساعدة تشيكو".

وأردف: "كفريق، وهذا ما عبّر عنه ماكس بوضوح كذلك، سنقوم بكل ما يلزم لتحقيق ذلك الهدف، سنقوم بذلك كفريق".

وأضاف: "ذلك أمر لم نحققه كفريق من قبل. لذا سيكون من المثير تحقيق ذلك في أبوظبي، المنافسة على المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين أيضاً".

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ولم يرغب هورنر بالتكلم عن أية تفاصيل إضافية، حيث قال: "قام السائقين بالتكلم عن المسألة بصراحة بينهما، وهما واضحان تماماً وبالكامل في هذا الصدد، لن أفصح عن حوارهما، لكن كل شيء كان واضحاً تماماً".

واختتم: "تمت مناقشة كل شيء خلف أبواب موصدة، أعتقد أن كلا السائقين يعلمان تماماً الأهداف أمامنا، قاما بتصفية الأجواء بينهما وتصافحا كذلك، ونحن نركز على السباق المقبل في أبوظبي".

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