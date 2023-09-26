هورنر: فيرستابن "المتحفّز" أخبرني بأنه سيفوز في اليابان بفارق 20 ثانية

حطّم فيرستابن منافسيه في سوزوكا، ليحرز فوزه الـ 13 على التوالي هذا الموسم بفارق 19.3 ثانية أمام أقرب ملاحقيه لاندو نوريس على متن مكلارين.

وهذه النتيجة أدت إلى حسم ريد بُل للقب بطولة المصنعين على حلبة الموطن لشريكتها في المحركات، هوندا، وكذلك وضعت فيرستابن على شفير حسم لقبه الثالث على التوالي.

وجاء الفوز الساحق هذا بعد أسبوع واحد من أول هزيمة تتلقاها ريد بُل لهذا الموسم وذلك على حلبة مارينا باي في سنغافورة، حيث أكمل الهولندي سباقه خامساً بعد أن تأهل خارج المراكز العشرة الأولى.

ونتيجة لذلك ظهرت تكهنات بأن التوجيه التقني الجديد بالحدّ من الأجنحة والأرضية المرنة، هو السبب وراء المعاناة المفاجئة للفريق.

لكن فيرستابن ردّ لاحقاً بعد فوزه في اليابان، بتصريح قال فيه بأنه يمكن لجميع المشككين "أن يغربوا عن وجهنا" الآن.

وأوضح هورنر بأن فيرستابن "كان متحفزاً جداً" لإعادة الأمور لمجاريها بعد الخسارة في سنغافورة.

فقال: "كنت ألعب التنس مع ماكس يوم الأربعاء، وكان متحفزاً جداً وقال: ’أريد الفوز في السباق بفارق 20 ثانية’".

وأكمل: "للأمانة، فقد حقق هدفه بفارق 0.7 ثانية فقط".

وأردف: "كان من الواضح ومنذ التجارب الحرة الأولى بأنه أسرع من البقية بفارق 1.8 ثانية. لقد كان مركزاً بالكامل في هذه الجولة".

وتابع: "كان أداء مذهلاً. لفته الأخيرة في التصفيات كانت من بين أفضل اللفات المسجلة في تاريخ التصفيات بأسره".

وأردف: "نجح بترجمة ذلك والتمسك بالصدارة في السباق وبناء فارق كبير للغاية، والتحكم بالسباق".

وحين سُئِل إن كان انقطاع سلسلة الانتصارات المتتالية، وتلك التكهنات بتأثير التوجيه التقني على أداء ريد بُل، قد شكلت عوامل لعبت دوراً في تحفيز إضافي للهولندي خلال جولة اليابان، ردّ هورنر: "إنه سائق، ولا يحتاج لمحفزات كثيرة. لكنه أكد بأنه هنا من أجل إعادة تأكيد المستوى لهذا الموسم".

وأردف: "يمكن أن نرى روحه التنافسية منذ اللفة الأولى في التجارب الحرة الأولى".

واختتم: "خرجنا جميعنا من سنغافورة بعد أن توقفت سلسلة الانتصارات أخيراً، ببعض الإحباط".