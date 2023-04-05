هورنر: فيرستابن أظهر "صبراً رائعاً" حين خسر صدارة سباق أستراليا
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن سائقه ماكس فيرستابن أظهر "صبراً رائعاً" حين خسر صدارة سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد في اللفة الأولى.
نجح جورج راسل سائق مرسيدس بتجاوز فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول خلال الانطلاقة ومن ثم انطلق زميله لويس هاميلتون "كالصاروخ" على حدّ تعبير هورنر، إلى الجهة الداخلية من سيارة ريد بُل ليقوم بتجاوز عدائي.
ومن ثم انتظر فيرستابن بالمركز الثالث وهو يراقب المنافسة بين سيارتي مرسيدس أمامه، قبل أن يدخل راسل إلى منصة الصيانة خلف سيارة الأمان حين تعرضت سيارة ويليامز التي يقودها أليكسندر ألبون لحادثة. ولاحقاً دخل الهولندي وكذلك هاميلتون إلى المنصة تحت العلم الأحمر، بالتالي حصلا على توقف مجاني.
وبعد عدة لفات بعد إعادة الانطلاقة انتزع فيرستابن الصدارة تحت "دي آر أس"، ومن ثم يتقدم بعيداً في الصدارة.
حيث قال هورنر: "من الواضح أن ماكس كان بحاجة لتجاوز لويس. كانت سيارتا مرسيدس سريعتين خلال الانطلاقة وكان السائقان عدائيين جداً، وقد أظهر ماكس صبراً رائعاً حقاً".
وتابع: "كما أن لويس انطلق صوبه كصاروخ في المنعطف الثالث".
وأثنى هورنر على سائقه الذي ترك المساحة لخصمه هاميلتون.
فقال: "مجدداً، أعتقد أنه أظهر صبراً رائعاً وابتعد عن الطريق. كانت منافسة قاسية بينهما، لكنها كانت معركة بين 3 سيارات في المقدمة".
وأكمل: "بدا وكأن جورج ليس سعيداً بضغط لويس، الذي كان يضغط عليه ماكس بشدة. من ثم بدآ منافسة بعضهما البعض، وبعدها دخل جورج للمنصة، ومن ثم رُفع العلم الأحمر وحينها باتت منافسة مباشرة بين ماكس ولويس لم تدم طويلاً".
واسترسل: "من ثم باتت المسألة تتمحور حول إدارة السباق منذ تلك اللحظة".
وكان فيرستابن قد أشار بعد السباق لعدم سروره من طريقة تجاوز هاميلتون له، حيث اعتبر أن البريطاني لم يتبع قوانين المنافسة حين تجاوزه.
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